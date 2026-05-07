タレントでレースクイーンとしても活動する安西茉莉（34）が7日までに自身のインスタグラムを更新。紅白ミニスカ・コス姿でスーパーGT第2戦のチーム成績を報告した。

「スーパーGT Rd 2おつまりきゅんでした！お天気心配だったけど、サーキットにいるときはずっと快晴だったし夏みたいなお天気だった」と、4日に静岡・富士スピードウェイで開催されたスーパーGT第2戦決勝を振り返った。

そして、スーパーGTに参戦するチーム「R’Qs MOTOR SPORTS」のミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「22号車は、予選25番手→決勝20番手でチェッカーでした」とチームの成績を報告。

「現地やお家からの応援、また個人サポーターになってくれた方もありがとうございました」などと感謝し、「6/28（日）は都内で夏コスチュームのお披露目撮影会もありますよ ぜったい来てねー」と呼び掛けた。

安西は「令和のハイレグ天使」と自称し、インスタにコスプレ姿などを投稿。スーパーGTでチーム「アールキューズ AMG GT3」のレースクイーンを務めている。

公式プロフィルは、身長1メートル62、スリーサイズはB86・W58・H86。血液型O。趣味は旅行、コスプレ。特技は早口言葉、体の柔軟性。