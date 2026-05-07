SNSで16万回表示され3.4万「いいね」を獲得しているのは、飼い主さんが勉強しているときの猫ちゃんの行動。気になりすぎるその行動に、SNS民からは「ほんとに勉強してるの？ってw」「もーやだーかわいすぎる」などのコメントが集まっています。

【写真：パソコンで勉強をしていると、猫が…いろいろな角度から見てくる『可愛すぎる光景』】

勉強中の飼い主さん

Threadsアカウント「高梨」に投稿されたのは、飼い主さんが勉強をしているときの出来事。飼い主さんは国家資格である「精神保健福祉士」を目指して勉強中とのこと。おうちのアメリカンカールの「うにちゃん」も応援していることでしょう。

実は、飼い主さんはパソコンを使って勉強をしているとき、さまざまな角度から視線を感じることがあるそう…。あるときは、モニターとキーボードの間のわずかな隙間から…。またあるときは、パソコンの裏側から覗き込むように…。

監視しまくるうにちゃん

視線を送っているのは、うにちゃんとのこと。まるで「サボらずに勉強しているか」をチェックしている監視員のように、あらゆる角度から見てくるのだといいます。隙間から監視されるなんて、ふと視線に気づいたときに声を上げてしまいそう…。

監視するのは、勉強中に限らないとのこと。あるときは外にいる飼い主さんを窓から見ていたり、カーテンの隙間やドアの向こうから見ていたり。飼い主さんが気づくと、うにちゃんが「じっ…」と鋭い視線で見ているのだそうです。

うにちゃんだけじゃなかった

もちろん、勉強をしていないときは一緒に遊ぶこともあるとのこと。猫じゃらしで遊ぶときは、普段「じーっ」と監視している姿からは想像できないほどアクティブに跳ねるのだそうですよ。

実は、飼い主さんを監視しているのはうにちゃんだけではないそう…！一緒に暮らしているチワワの「あぽろちゃん」がドアの隙間からじーっと見ていることもあるといいます。たくさんの家族に監視されては、勉強をサボれませんね。資格取得に向けて、がんばってください！

さまざまな場所から飼い主さんを監視するうにちゃんを見たSNS民からは、「監視のバイト代を出さねば」「どれほどご主人様が好きなの～」「愛されてますね」などのコメントも。愛情からくる行動で間違いなさそうですね。

Threadsアカウント「高梨」には、うにちゃんたちの姿や、勉強をがんばる飼い主さんの日常が綴られていますよ。

写真・動画提供：Threadsアカウント「高梨」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。