開催：2026.5.7

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 5 - 10 [メッツ]

MLBの試合が7日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとメッツが対戦した。

ロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼン、対するメッツの先発投手はフレディ・ペラルタで試合は開始した。

1回表、1番 フアン・ソト 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでメッツ得点 COL 0-1 NYM

4回表、7番 カーソン・ベンジ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでメッツ得点 COL 0-3 NYM、9番 ルイス・トーレンス 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでメッツ得点 COL 0-4 NYM

6回表、8番 フランシスコ・アルバレス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでメッツ得点 COL 0-5 NYM、1番 フアン・ソト 3球目を打ってライトへの犠牲フライでメッツ得点 COL 0-6 NYM、2番 ボー・ビシェット 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 COL 0-7 NYM、3番 タイロン・テーラー 4球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでメッツ得点 COL 0-8 NYM

6回裏、4番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでロッキーズ得点 COL 1-8 NYM、6番 トロイ・ジョンストン 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 COL 2-8 NYM、9番 ジェイコブ・マッカーシー 4球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでロッキーズ得点 COL 4-8 NYM

9回表、6番 マーカス・セミエン 5球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでメッツ得点 COL 4-10 NYM

9回裏、5番 タイラー・フリーマン カウント2-1から押し出しの死球でロッキーズ得点 COL 5-10 NYM

試合は5対10でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのフレディ・ペラルタで、ここまで2勝3敗0S。負け投手はロッキーズのマイケル・ロレンゼンで、ここまで2勝4敗0S。メッツのウィリアムズにセーブがつき、1勝1敗5Sとなっている。

ここまでロッキーズは14勝23敗で9.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位。一方メッツは14勝22敗で11.0ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-07 13:36:25 更新