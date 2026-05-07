田中圭、鈴木おさむとの“最強タッグ”再始動 完全新作書き下ろし舞台「母さん、ラブソングです。」上演決定「まずは芝居をまたできるワクワク」【コメント】
【モデルプレス＝2026/05/07】2024年に放送作家を引退した鈴木おさむによる書き下ろし最新作、舞台『母さん、ラブソングです。』を、主演・田中圭、そして共演に矢崎広を迎え、2026年7月より、東京・仙台・名古屋・上田・大阪の5都市で上演することが決定した。
【写真】田中圭が真剣な表情 鈴木おさむとのタッグ再始動舞台ビジュアル
2026年夏、数々の話題作を世に送り出してきた鈴木と田中のコンビによる、待望の企画シリーズ第4弾が始動する。2011年の『芸人交換日記』から始まったこの“最強タッグ”は前作、2021年のテーマ曲にYOASOBI、ビジュアルに清川あさみを迎えた『もしも命が描けたら』以来、約5年ぶりの復活となる。
本作は、かつてヒットを飛ばしたものの現在は落ちぶれたミュージシャンの兄と、彼を支え続けてきた弟の2人芝居。母への愛憎や記憶のズレ、そして目を背けてきた過去の「罪」に向き合う姿が描かれる。新たなステージで活躍を続ける鈴木が手掛ける完全新作書き下ろし作品。主演の田中に加え、実力派俳優・矢崎との濃密な2人芝居を届ける。
さらに、本作のキーワードである「ラブソング」。今回、サーフミュージックを背景に、愛や日常を綴る等身大な歌詞が、幅広い世代から支持されている優しく温かな歌声とキャッチーなメロディが魅力のシンガーソングライター・平井大が楽曲提供として参加する。母へのラブソングは果たしてどのような楽曲となるのか。
そして今回、上演決定にあたり鈴木、田中、矢崎からコメントが到着。鈴木は「2年前、放送作家を引退した僕の使命はまだ終わってないんだな。戦友・田中圭と共に新たな舞台に挑む。やるからには最高に刺激的で面白いものをやってやります！」と意気込み。田中は「台詞量が多いおさむさんとの芝居で、2人芝居ですし、ハードルは高いですが、それよりもまずは芝居をまたできるワクワクと、皆様に見てもらえる喜びが勝っております。信頼してるおさむさん、そして共演者に矢崎。全てを曝け出してぶつかれそうな相手なので。ありがたいなと思ってます。是非皆様、劇場に足を運んでください！お待ちしております！」と嬉しさをにじませた。
矢崎は「鈴木おさむ×田中圭は、自分にとって特別な存在で。そのタッグに参加できることをとても嬉しく思います。 おさむさんの描く世界をどう生きるのか今から楽しみですし、圭さんとの2人芝居は、嬉しさと少しの照れと、そして『負けられない』という良い緊張感が入り混じっています。 ぜひ劇場で。お待ちしております」と心境を伝えている。（modelpress編集部）
作・演出：鈴木おさむ
楽曲提供：平井大
出演：田中圭・矢崎広
＜東京公演＞
日程：7月31日（金）〜8月16日（日）
会場：東京芸術劇場プレイハウス
＜仙台公演＞
日程：8月29日（土）〜30日（日）
会場：電力ホール
＜名古屋公演＞
日程：9月4日（金）〜6日（日）
会場：Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール
＜上田公演＞
日程：9月12日（土）〜13日（日）
会場：サントミューゼ大ホール
＜大阪公演＞
日程：9月18日（金）〜22日（火・祝）
会場：SkyシアターMBS
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【写真】田中圭が真剣な表情 鈴木おさむとのタッグ再始動舞台ビジュアル
◆田中圭、鈴木おさむとのタッグで舞台出演
2026年夏、数々の話題作を世に送り出してきた鈴木と田中のコンビによる、待望の企画シリーズ第4弾が始動する。2011年の『芸人交換日記』から始まったこの“最強タッグ”は前作、2021年のテーマ曲にYOASOBI、ビジュアルに清川あさみを迎えた『もしも命が描けたら』以来、約5年ぶりの復活となる。
◆田中圭「まずは芝居をまたできるワクワク」
さらに、本作のキーワードである「ラブソング」。今回、サーフミュージックを背景に、愛や日常を綴る等身大な歌詞が、幅広い世代から支持されている優しく温かな歌声とキャッチーなメロディが魅力のシンガーソングライター・平井大が楽曲提供として参加する。母へのラブソングは果たしてどのような楽曲となるのか。
そして今回、上演決定にあたり鈴木、田中、矢崎からコメントが到着。鈴木は「2年前、放送作家を引退した僕の使命はまだ終わってないんだな。戦友・田中圭と共に新たな舞台に挑む。やるからには最高に刺激的で面白いものをやってやります！」と意気込み。田中は「台詞量が多いおさむさんとの芝居で、2人芝居ですし、ハードルは高いですが、それよりもまずは芝居をまたできるワクワクと、皆様に見てもらえる喜びが勝っております。信頼してるおさむさん、そして共演者に矢崎。全てを曝け出してぶつかれそうな相手なので。ありがたいなと思ってます。是非皆様、劇場に足を運んでください！お待ちしております！」と嬉しさをにじませた。
矢崎は「鈴木おさむ×田中圭は、自分にとって特別な存在で。そのタッグに参加できることをとても嬉しく思います。 おさむさんの描く世界をどう生きるのか今から楽しみですし、圭さんとの2人芝居は、嬉しさと少しの照れと、そして『負けられない』という良い緊張感が入り混じっています。 ぜひ劇場で。お待ちしております」と心境を伝えている。（modelpress編集部）
◆舞台「母さん、ラブソングです。」概要
作・演出：鈴木おさむ
楽曲提供：平井大
出演：田中圭・矢崎広
＜東京公演＞
日程：7月31日（金）〜8月16日（日）
会場：東京芸術劇場プレイハウス
＜仙台公演＞
日程：8月29日（土）〜30日（日）
会場：電力ホール
＜名古屋公演＞
日程：9月4日（金）〜6日（日）
会場：Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール
＜上田公演＞
日程：9月12日（土）〜13日（日）
会場：サントミューゼ大ホール
＜大阪公演＞
日程：9月18日（金）〜22日（火・祝）
会場：SkyシアターMBS
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