【北中米W杯出場国紹介｜第47回：スウェーデン】ハマった時の爆発力はオランダ以上。バルドグジら若手のブレイクも躍進に大きく影響
青と黄のシャツを特徴とする北欧の雄スウェーデンは、ワールドカップの歴史を語るうえで欠かせない国のひとつだ。
第６回大会となった1958年、自国開催のＷ杯で準優勝を果たし、それ以前にも３位、４位を経験。当時は世界でもトップクラスの実力を持つ国として知られていた。
しかし、その後は長い低迷期に入る。グループステージ敗退や予選敗退を繰り返し、次第に“古豪”という立ち位置になっていった。
その流れは1994年アメリカＷ杯で変わった。トマス・ブロリン、マルティン・ダーリンを中心に、後に国民的英雄となる若き日のヘンリク・ラーションらを擁したチームは３位に躍進。攻撃的で勢いのあるサッカーで世界を驚かせた。
その後もスウェーデンは周期的に結果を残してきた。ラーションとズラタン・イブラヒモビッチが攻撃を牽引した2002年日韓大会、06年ドイツ大会ではベスト16入り。さらに18年ロシアW杯では、イブラヒモビッチ不在の中で組織力を高め、ベスト８進出を果たしている。
ただ、その一方で浮き沈みの激しさも。前回のカタールＷ杯は欧州予選で敗退。今回の北中米Ｗ杯予選でも苦戦が続き、途中でデンマーク人のヨン・ダール・トマソン監督が解任された。
後任として招かれたのが、イングランド人のグレアム・ポッター監督だ。ブライトンやチェルシーで知られる指揮官だが、就任直後はチームの立て直しに苦しみ、予選グループは最下位に終わった。
それでも、ネーションズリーグのランキングによって欧州プレーオフ出場権を獲得すると、そこから一気に本来の力を発揮する。難敵ウクライナ、ポーランドとのプレーオフ２試合で合計６得点を奪い、本大会出場を決めた。
現在の基本システムは３−４−２−１。最大の武器は、列強にも引けを取らない攻撃陣だ。ウクライナ戦でのハットトリックなど、プレーオフで４得点を記録したヴィクトル・ヨケレス（アーセナル）を頂点に、カメルーンにルーツを持つ快速ウイングのアントニー・エランガ（ニューカッスル）、右からの鋭いカットインを誇るベンジャミン・ニグレン（セルティック）が２シャドーを形成する。
さらに、プレーオフを怪我で欠場していた大砲アレクサンデル・イサク（リバプール）がプレミアリーグで復帰しており、スタメンでもジョーカーでも脅威となるのは間違いない。あとは個性的なタレント軍団が、目的のために一つになっていけるかが鍵になる。
中盤は俊敏なテクニシャンであるヤシン・アヤリ（ブライトン）や、デュエルに強いイェスパー・カールストローム（ウディネーゼ）が支える。３バックはキャプテンのヴィクトル・リンデロフ（アストン・ビラ）が左側から統率し、中央のグスタフ・ラーゲルビエルケ（ブラガ）、右のカール・スタルフェルト（セルタ）が力強く構える。
彼らの背後で熟練のGKクリストフェル・ノルドフェルト（AIK）が支えるが、守備の安定は本大会に向けた課題になる。
急造気味ながらも、欧州プレーオフでそれなりの機能性を見せたスカッドに、強力なイサクが加わることで大きなプラスになるのか、それともマイナスに働くのかは分からない。ただ、ハマった時の爆発力は、本大会のグループステージで同組のオランダ以上とも言える。この点は、プレミアリーグでスター選手の扱いに慣れたポッター監督のマネジメントにかかっている。
まずは、サブリ・ラムシ監督が守備を立て直しているチュニジアを、初戦で打ち負かせるか。それとも苦戦を強いられるのかで、評価は大きく変わりうる。右ウイングを主戦場に、スペイン王者で出番を増やしている20歳の新鋭ルーニー・バルドグジ（バルセロナ）など、若手のブレイクも躍進に大きく影響しそうだ。
文●河治良幸
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
第６回大会となった1958年、自国開催のＷ杯で準優勝を果たし、それ以前にも３位、４位を経験。当時は世界でもトップクラスの実力を持つ国として知られていた。
しかし、その後は長い低迷期に入る。グループステージ敗退や予選敗退を繰り返し、次第に“古豪”という立ち位置になっていった。
その後もスウェーデンは周期的に結果を残してきた。ラーションとズラタン・イブラヒモビッチが攻撃を牽引した2002年日韓大会、06年ドイツ大会ではベスト16入り。さらに18年ロシアW杯では、イブラヒモビッチ不在の中で組織力を高め、ベスト８進出を果たしている。
ただ、その一方で浮き沈みの激しさも。前回のカタールＷ杯は欧州予選で敗退。今回の北中米Ｗ杯予選でも苦戦が続き、途中でデンマーク人のヨン・ダール・トマソン監督が解任された。
後任として招かれたのが、イングランド人のグレアム・ポッター監督だ。ブライトンやチェルシーで知られる指揮官だが、就任直後はチームの立て直しに苦しみ、予選グループは最下位に終わった。
それでも、ネーションズリーグのランキングによって欧州プレーオフ出場権を獲得すると、そこから一気に本来の力を発揮する。難敵ウクライナ、ポーランドとのプレーオフ２試合で合計６得点を奪い、本大会出場を決めた。
現在の基本システムは３−４−２−１。最大の武器は、列強にも引けを取らない攻撃陣だ。ウクライナ戦でのハットトリックなど、プレーオフで４得点を記録したヴィクトル・ヨケレス（アーセナル）を頂点に、カメルーンにルーツを持つ快速ウイングのアントニー・エランガ（ニューカッスル）、右からの鋭いカットインを誇るベンジャミン・ニグレン（セルティック）が２シャドーを形成する。
さらに、プレーオフを怪我で欠場していた大砲アレクサンデル・イサク（リバプール）がプレミアリーグで復帰しており、スタメンでもジョーカーでも脅威となるのは間違いない。あとは個性的なタレント軍団が、目的のために一つになっていけるかが鍵になる。
中盤は俊敏なテクニシャンであるヤシン・アヤリ（ブライトン）や、デュエルに強いイェスパー・カールストローム（ウディネーゼ）が支える。３バックはキャプテンのヴィクトル・リンデロフ（アストン・ビラ）が左側から統率し、中央のグスタフ・ラーゲルビエルケ（ブラガ）、右のカール・スタルフェルト（セルタ）が力強く構える。
彼らの背後で熟練のGKクリストフェル・ノルドフェルト（AIK）が支えるが、守備の安定は本大会に向けた課題になる。
急造気味ながらも、欧州プレーオフでそれなりの機能性を見せたスカッドに、強力なイサクが加わることで大きなプラスになるのか、それともマイナスに働くのかは分からない。ただ、ハマった時の爆発力は、本大会のグループステージで同組のオランダ以上とも言える。この点は、プレミアリーグでスター選手の扱いに慣れたポッター監督のマネジメントにかかっている。
まずは、サブリ・ラムシ監督が守備を立て直しているチュニジアを、初戦で打ち負かせるか。それとも苦戦を強いられるのかで、評価は大きく変わりうる。右ウイングを主戦場に、スペイン王者で出番を増やしている20歳の新鋭ルーニー・バルドグジ（バルセロナ）など、若手のブレイクも躍進に大きく影響しそうだ。
文●河治良幸
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