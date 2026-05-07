「中日０−２阪神」（６日、バンテリンドーム）

またも「遥人無双」だ。阪神の高橋遥人投手（３０）が球団では１９６６年のバッキー以来６０年ぶりとなる３試合連続完封で開幕４連勝を飾った。５月までの４完封は１９６９年の若生智男以来５７年ぶりと快挙ずくめ。五回以降は完全投球で自己最長の３２イニング連続無失点、防御率は驚異の０・２１となった。チームは連敗を２で止め、９連戦を５勝４敗で締めくくり、首位を堅持した。デイリースポーツ評論家の佐藤義則氏は「文句なし。形容する言葉が見当たらない」と絶賛した。

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もう何も言うことはありません！文句なし。形容する言葉が見当たらないぐらい、高橋のピッチングは素晴らしかった。

真っすぐのスピード、制球、球のキレとも完璧。前半はポンポンとストライクを先行させての３球勝負。中日の各打者も面食らって、勝負をする前に追い込まれてバットを振らされてしまっている感じだった。ムダ球がないので、その分、長いイニングを投げることができる。後半はストライクからボールゾーンへ落ちる低めへの変化球がよく決まっていた。最後まで打たれそうな雰囲気は全くなかった。

投球フォームも理にかなっている。重心が低く、しっかり背筋を使って上体も前に倒れて投げているので、球持ちが長く、球も高めにいくことはほとんどない。一方の中日・高橋は重心が高く、腕力を使って投げ込むタイプで球も高めにいきやすい。内容的には相手と引けを取らない投球だったが、高寺にその高めの球を右翼席に運ばれ、明暗が分かれた。

開幕から４完封、防御率０・２１。これだけのイニング数を投げて、こんな数字、今まで見たことがない。高橋がいなかったら、このカード、３連敗していたんじゃないかな。チームを救う意味でも大きな１勝だった。