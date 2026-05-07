“奇跡の55歳”平子理沙、美脚際立つミニ丈コーデで魅了「スタイル抜群」「お人形さんみたい」
ファッションモデルの平子理沙が6日までにInstagramを更新。抜群のスタイルとキュートな装いに反響が集まっている。
【別カット】“奇跡の55歳”平子理沙、ミニ丈コーデからスラリ美脚（6枚）
平子が「ずっと欲しかったCHANEL 25 SMAL L ツヤ感のあるレザーとシルバーの金具がお気に入り ヘビロテしていま〜す」と投稿したのは、シャネルのバッグを合わせた私服ショット。写真には、ジャケットにミニスカートを合わせた着こなしが収められており、透け感のあるタイツからはスラリとした美脚がのぞく。さらに、大きなリボンのカチューシャを合わせたキュートなスタイルでファンを魅了した。
ファンからは「本当にスタイル抜群で、憧れます」「全身可愛い」「お人形さんみたい」など絶賛の声が寄せられていた。
■平子理沙（ひらこ りさ）
1971年2月14日生まれ。スカウトをきっかけに19歳で芸能界デビュー。以降、タレントとしてテレビや広告など幅広い分野で活躍する。また、『sweet』（宝島社）、『ViVi』（講談社）など数々の雑誌で表紙を飾り、人気モデルとして支持を集める。愛らしいルックスと美容に関する豊富な知識で、幅広い世代の女性たちから絶大な支持を得ている。
引用：「平子理沙」Instagram（@risa_hirako）
【別カット】“奇跡の55歳”平子理沙、ミニ丈コーデからスラリ美脚（6枚）
平子が「ずっと欲しかったCHANEL 25 SMAL L ツヤ感のあるレザーとシルバーの金具がお気に入り ヘビロテしていま〜す」と投稿したのは、シャネルのバッグを合わせた私服ショット。写真には、ジャケットにミニスカートを合わせた着こなしが収められており、透け感のあるタイツからはスラリとした美脚がのぞく。さらに、大きなリボンのカチューシャを合わせたキュートなスタイルでファンを魅了した。
■平子理沙（ひらこ りさ）
1971年2月14日生まれ。スカウトをきっかけに19歳で芸能界デビュー。以降、タレントとしてテレビや広告など幅広い分野で活躍する。また、『sweet』（宝島社）、『ViVi』（講談社）など数々の雑誌で表紙を飾り、人気モデルとして支持を集める。愛らしいルックスと美容に関する豊富な知識で、幅広い世代の女性たちから絶大な支持を得ている。
引用：「平子理沙」Instagram（@risa_hirako）