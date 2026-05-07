平子理沙、美脚際立つミニ丈コーデ　※「平子理沙」Instagram

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　ファッションモデル平子理沙が6日までにInstagramを更新。抜群のスタイルとキュートな装いに反響が集まっている。

【別カット】“奇跡の55歳”平子理沙、ミニ丈コーデからスラリ美脚（6枚）

　平子が「ずっと欲しかったCHANEL 25 SMAL L　ツヤ感のあるレザーとシルバーの金具がお気に入り　ヘビロテしていま〜す」と投稿したのは、シャネルのバッグを合わせた私服ショット。写真には、ジャケットにミニスカートを合わせた着こなしが収められており、透け感のあるタイツからはスラリとした美脚がのぞく。さらに、大きなリボンのカチューシャを合わせたキュートなスタイルでファンを魅了した。

　ファンからは「本当にスタイル抜群で、憧れます」「全身可愛い」「お人形さんみたい」など絶賛の声が寄せられていた。

平子理沙（ひらこ りさ）
1971年2月14日生まれ。スカウトをきっかけに19歳で芸能界デビュー。以降、タレントとしてテレビ広告など幅広い分野で活躍する。また、『sweet』（宝島社）、『ViVi』（講談社）など数々の雑誌で表紙を飾り、人気モデルとして支持を集める。愛らしいルックスと美容に関する豊富な知識で、幅広い世代の女性たちから絶大な支持を得ている。

引用：「平子理沙Instagram（@risa_hirako）