◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日０―２阪神（６日・バンテリンドーム）

阪神・高橋遥人投手（３０）が６日の中日戦（バンテリンＤ）で、１８年の菅野智之（巨人）以来となる３試合連続完封勝利を達成した。球団では１９６６年のジーン・バッキー以来、６０年ぶりの偉業。無傷の４勝目で３２イニング連続無失点と無双状態は止まらず、防御率も両リーグ断トツの０・２１と異次元の域だ。チームは連敗を２で止め、ゴールデンウィーク９連戦を５勝４敗と勝ち越し。首位をキープした。

無敵の高橋が、バンテリンＤのマウンドに仁王立ちした。４回無死一塁から１８者連続でアウト。最後は福永を一ゴロで、３試合連続の完封勝利を仕上げた。球団ではバッキー（６６年）以来、６０年ぶりの偉業達成。「好きなことを好きでいられるように…。いや、ちょっと、いいや。大丈夫です…」。来場の子供たちにエールを求められたヒーローインタビューでは、口べたな“ハルト節”。高橋宏（中日）との「タカハシ対決」も通算３戦３勝とし、最後の最後まで主役だった。

今季５試合目の登板。「一番良かった」という最速１５０キロの直球で攻め、鋭く落ちるツーシームの威力が倍増した。完封が頭をよぎるだろう試合終盤も「気持ちに波があると、ボールにも波が出る。極力、無心」と邪念を振り払った。

被安打２の無四球、１０奪三振。無傷の４連勝だ。４月５日に行われた広島戦（マツダ）の初回に失った１点が、開幕から唯一の失点。広島戦の２回以降、３２回連続で無失点だ。防御率は両リーグ断トツの０・２１。３試合すべて敵地でのシャットアウト劇。ここ２試合はとも無四球で、二塁すら踏ませていない。藤川監督は「見るよりも、それから語るよりも、どれほどやることが難しいか。その積み重ねを一つ一つやっているからこそ、揺らぐことのない投球スタイル」と独特の表現で賛辞を贈った。

最強左腕の“源流”をたどれば、有名な天下人の名前が浮かび上がってくる。生まれ育った静岡市の瀬名地区は、徳川家康がタカ狩りを催したと伝わる場所。「歴史も嫌いではなかったです」と家康をすすんで学び、歴史のテストも「点数は結構…」と上出来だった様子。常葉橘中時代は、居城だった駿府城公園の周りを走り、足腰を鍛えた。郷土の英雄の息吹を感じながら、確かに成長してきた。

鳴かぬなら、鳴くまで待とう、時鳥（ほととぎす）―。家康のように度重なる試練を耐え忍び、プロ入りから計５度の手術を乗り越えて覚醒の１年を突き進んでいる。「本当にうまくいきすぎ。みんなに守ってもらってありがたい。たまたまです」。同じ左腕で背番号２９の先輩でもある０３年の井川慶以来、球団２３年ぶりの沢村賞も夢ではない充実ぶり。「遥人公」の進撃は、止まる気配がない。（中野 雄太）

阪神・高橋が３試合連続完封勝利。３試合以上続けての完封勝利は、１８年９〜１０月に３試合連続の菅野智之（巨）以来だが、阪神投手で３試合以上の連続試合完封は

（５）小山正明＝６２年７月

（３）梶岡忠義＝４７年１０、１１月

（３）真田重男＝５２年８月

（３）村山 実＝５９年１０月

（３）中井悦雄＝６３年９月

（３）バッキー＝６５年６月

（３）バッキー＝６６年７月

（３）高橋遥人＝２６年４、５月

５試合連続の小山をはじめ、６０年ぶり７人目８度目になる。４月５日広島戦の２回からは、３２イニング連続無失点も続行中だ。