10年で利息に差が！ゆうちょ銀行とネット銀行、定期預金に100万円を預けた場合の違い【2026年】
2026年5月、ゆうちょ銀行の定期貯金では10年間という長期の預け入れが開始します。普段からゆうちょをメイン口座にしている方にとっては、「ようやく腰を据えて預けられる場所ができた」と、うれしいニュースに感じられるのではないでしょうか。
一方で、より効率的に資産を増やしたいと考えたときに無視できないのが、ネットで預けられる銀行。店舗を持たないことでコストを抑え、その分を高い金利として還元するネット銀行は、金利が上昇傾向にある今、さらにその魅力を増しています。
「いつでもどこでも窓口がある身近な安心感」を取るか、それとも現時点で「10年後の手取りを最大化する金利」を取るか。今回は100万円を10年間預けた場合の「利息の差」を、最新の金利をもとに比較します。
【定期貯金・10年もの】
・金利：0.9％（2026年5月より開始）
・金利計算：半年複利型
・預入金額：1000円以上（1000円単位）
・100万円預けた場合の10年後の元利合計額（税引後）：107万4931円
今回は新しく取り扱いが始まる「10年」を紹介しましたが、ゆうちょ銀行の定期貯金は、最短1カ月から5年まで（1カ月、3カ月、6カ月、1年、2年、3年、4年、5年）の範囲で選べます。
利息の計算方法は、期間が3年未満であれば元本に対してのみ利息がつく「単利」ですが、3年以上になると半年の利息を元本に組み込む「半年複利」が適用されます。ライフプランに合わせて、適した期間を選ぶことができます。
参照：10年定期貯金の取り扱い開始および「10年定期貯金新登場記念キャンペーンの実施」について−ゆうちょ銀行
【100万円上限定期預金＜ミリオくん10＞・10年もの】
・金利：1.35％（2026年4月時点）
・金利計算：単利型
・預入金額：1円以上100万円以下（1円単位）
・100万円預けた場合の10年後の元利合計額（税引後）：約110万7575円
「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」は、10年もののほかに1年、2年、3年、5年、7年も用意されています。1年もの〜10年ものそれぞれ100万円まで預け入れが可能です。
参照：SBJ銀行「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」
金利参照：「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」
利息を最優先したい方なら、SBJ銀行のような高金利なネット銀行を選びましょう。一方で、利便性と安心感を優先するなら、全国どこにでも窓口があるゆうちょ銀行が便利です。
2026年5月からゆうちょ銀行で始まる「10年定期貯金新登場記念キャンペーン」では、窓口での預け入れ（1万円以上）で「はりちょハンドソープボトル（350ml）」がもらえます。2026年9月30日までのキャンペーンとなります。身近な銀行ならではの楽しみ方といえます。
10年という長い期間、大切なお金を預ける場所です。高い金利で「増やす実益」を取るか、なじみのある場所で「管理のしやすさ」を取るか。ご自身の生活スタイルに合わせて、納得のいく「お金の居場所」を探しましょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
一方で、より効率的に資産を増やしたいと考えたときに無視できないのが、ネットで預けられる銀行。店舗を持たないことでコストを抑え、その分を高い金利として還元するネット銀行は、金利が上昇傾向にある今、さらにその魅力を増しています。
ゆうちょ銀行に100万円を預けた場合ゆうちょ銀行は、2026年5月18日から、定期貯金で10年間という長期の預け入れが開始します。
【定期貯金・10年もの】
・金利：0.9％（2026年5月より開始）
・金利計算：半年複利型
・預入金額：1000円以上（1000円単位）
・100万円預けた場合の10年後の元利合計額（税引後）：107万4931円
今回は新しく取り扱いが始まる「10年」を紹介しましたが、ゆうちょ銀行の定期貯金は、最短1カ月から5年まで（1カ月、3カ月、6カ月、1年、2年、3年、4年、5年）の範囲で選べます。
利息の計算方法は、期間が3年未満であれば元本に対してのみ利息がつく「単利」ですが、3年以上になると半年の利息を元本に組み込む「半年複利」が適用されます。ライフプランに合わせて、適した期間を選ぶことができます。
参照：10年定期貯金の取り扱い開始および「10年定期貯金新登場記念キャンペーンの実施」について−ゆうちょ銀行
SBJ銀行に100万円預けた場合ネットで預けられる銀行の中でもトップクラスの金利を誇るSBJ銀行。効率よく資産を増やしたい方にとって見逃せない銀行です。特に、「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」は、金利が高く要チェックの定期預金です。
【100万円上限定期預金＜ミリオくん10＞・10年もの】
・金利：1.35％（2026年4月時点）
・金利計算：単利型
・預入金額：1円以上100万円以下（1円単位）
・100万円預けた場合の10年後の元利合計額（税引後）：約110万7575円
「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」は、10年もののほかに1年、2年、3年、5年、7年も用意されています。1年もの〜10年ものそれぞれ100万円まで預け入れが可能です。
参照：SBJ銀行「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」
金利参照：「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」
ゆうちょ銀行とSBJ銀行の10年間での利息差は約3万3000円！100万円を10年間預ける場合、シミュレーションの結果を見ると、利息の差は約3万3000円になりました。この差を見ると、ただ置いておくだけでこんなにも変わるのか。「少し手間だけど、頑張ってみようかな」と考える方もいるかもしれません。
利息を最優先したい方なら、SBJ銀行のような高金利なネット銀行を選びましょう。一方で、利便性と安心感を優先するなら、全国どこにでも窓口があるゆうちょ銀行が便利です。
2026年5月からゆうちょ銀行で始まる「10年定期貯金新登場記念キャンペーン」では、窓口での預け入れ（1万円以上）で「はりちょハンドソープボトル（350ml）」がもらえます。2026年9月30日までのキャンペーンとなります。身近な銀行ならではの楽しみ方といえます。
10年という長い期間、大切なお金を預ける場所です。高い金利で「増やす実益」を取るか、なじみのある場所で「管理のしやすさ」を取るか。ご自身の生活スタイルに合わせて、納得のいく「お金の居場所」を探しましょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)