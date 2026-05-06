2026年5月、ゆうちょ銀行の定期貯金では10年間という長期の預け入れが開始します。しかし、より効率的に資産を増やしたいと考えたときに無視できないのが、ネットで利用できる銀行。今回は100万円を10年間預けた場合の「利息の差」を、比較してみましょう。※サムネイル画像：amanaimages

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2026年5月、ゆうちょ銀行の定期貯金では10年間という長期の預け入れが開始します。普段からゆうちょをメイン口座にしている方にとっては、「ようやく腰を据えて預けられる場所ができた」と、うれしいニュースに感じられるのではないでしょうか。

一方で、より効率的に資産を増やしたいと考えたときに無視できないのが、ネットで預けられる銀行。店舗を持たないことでコストを抑え、その分を高い金利として還元するネット銀行は、金利が上昇傾向にある今、さらにその魅力を増しています。

「いつでもどこでも窓口がある身近な安心感」を取るか、それとも現時点で「10年後の手取りを最大化する金利」を取るか。今回は100万円を10年間預けた場合の「利息の差」を、最新の金利をもとに比較します。

ゆうちょ銀行に100万円を預けた場合

ゆうちょ銀行は、2026年5月18日から、定期貯金で10年間という長期の預け入れが開始します。

【定期貯金・10年もの】
・金利：0.9％（2026年5月より開始）
・金利計算：半年複利型
・預入金額：1000円以上（1000円単位）

・100万円預けた場合の10年後の元利合計額（税引後）：107万4931円

今回は新しく取り扱いが始まる「10年」を紹介しましたが、ゆうちょ銀行の定期貯金は、最短1カ月から5年まで（1カ月、3カ月、6カ月、1年、2年、3年、4年、5年）の範囲で選べます。

利息の計算方法は、期間が3年未満であれば元本に対してのみ利息がつく「単利」ですが、3年以上になると半年の利息を元本に組み込む「半年複利」が適用されます。ライフプランに合わせて、適した期間を選ぶことができます。

参照：10年定期貯金の取り扱い開始および「10年定期貯金新登場記念キャンペーンの実施」について−ゆうちょ銀行

SBJ銀行に100万円預けた場合

ネットで預けられる銀行の中でもトップクラスの金利を誇るSBJ銀行。効率よく資産を増やしたい方にとって見逃せない銀行です。特に、「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」は、金利が高く要チェックの定期預金です。

【100万円上限定期預金＜ミリオくん10＞・10年もの】
・金利：1.35％（2026年4月時点）
・金利計算：単利型
・預入金額：1円以上100万円以下（1円単位）

・100万円預けた場合の10年後の元利合計額（税引後）：約110万7575円

「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」は、10年もののほかに1年、2年、3年、5年、7年も用意されています。1年もの〜10年ものそれぞれ100万円まで預け入れが可能です。

参照：SBJ銀行「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」
金利参照：「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」

ゆうちょ銀行とSBJ銀行の10年間での利息差は約3万3000円！

100万円を10年間預ける場合、シミュレーションの結果を見ると、利息の差は約3万3000円になりました。この差を見ると、ただ置いておくだけでこんなにも変わるのか。「少し手間だけど、頑張ってみようかな」と考える方もいるかもしれません。

利息を最優先したい方なら、SBJ銀行のような高金利なネット銀行を選びましょう。一方で、利便性と安心感を優先するなら、全国どこにでも窓口があるゆうちょ銀行が便利です。

2026年5月からゆうちょ銀行で始まる「10年定期貯金新登場記念キャンペーン」では、窓口での預け入れ（1万円以上）で「はりちょハンドソープボトル（350ml）」がもらえます。2026年9月30日までのキャンペーンとなります。身近な銀行ならではの楽しみ方といえます。

10年という長い期間、大切なお金を預ける場所です。高い金利で「増やす実益」を取るか、なじみのある場所で「管理のしやすさ」を取るか。ご自身の生活スタイルに合わせて、納得のいく「お金の居場所」を探しましょう。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)