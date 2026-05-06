4月30日、横浜市は市内の飲食店で食中毒が発生し、同日付で店を営業禁止処分にしたことを発表した。

食中毒が発生したのは、横浜駅すぐの商業ビル本店を構えるハンバーグ店「花より、ハンバーグ。」。市が公表している資料によると、3月15、20日に店を利用した2人の女性客（いずれも20代）が、腹痛、水溶性下痢、血便等の症状を訴えた。

2人に共通していたのは店の食事のみで、他に共通の感性経路はなく、「腸管出血性大腸菌O157 」による食中毒と判断。いずれも症状は軽く、発表時点で既に回復していたという。

また、2人が食べたメニューは、店名を冠したハンバーグ（Sサイズ）と、ライス、スープ、サラダなどのセットメニュー。さらに、ハンバーグは“客が自席で自ら加熱する方式”で提供されていたという。

「『花より、ハンバーグ。』の特徴は、成形した牛100パーセントの表面だけにキッチンで軽く焼き目を付けて、”ほとんど生”で提供する点です。提供された客は、各テーブルに設置された鉄板で、食べたい分を少しずつ焼く。店はこれを《独自の”焼肉”スタイル》と紹介しています。店は食中毒が発生した店舗と、同区内の別店舗、静岡、愛知にそれぞれ1店舗を展開。運営元は老舗の食肉製造販売業者『アオノグループ』（静岡）の関連企業で、店で提供する肉の新鮮さがウリ。少し変わった提供スタイルもSNSで話題を呼んでいました」（WEBメディア記者）

横浜市の発表後、Xでは店のハンバーグの写真が拡散。あくまでも、しっかりと加熱してから食べることが想定されているものの、“客次第”な仕上がりになる懸念があるとして、ユーザーからはこんな声が上がった。

《あー、やっぱりなったか開店1カ月位で行ってやべーなと思った。そのときはもう形崩して肉そぼろにして完全に中など無いようにして焼いて食った》

《店側も怖くないのかな…俺がオーナーなら焦げるくらい焼いて出したいくらいだ》

《こんなデカい肉の専門グループでも事故る 生焼けハンバーグの客焼きはどこでも無理ですね》

そんななか、5月4日までに「花より、ハンバーグ。」の公式サイトが更新され、「食中毒発生に関するお詫びおよび営業再開のお知らせ」と題した声明を発表。食中毒が発生した事態を謝罪すると、《当店では保健所の指導のもと、衛生管理体制の見直し、店舗の徹底清掃および消毒、従業員への衛生教育の再徹底等の改善措置を実施いたしました》と経過を報告。

そして、《製造元工場および従業員の検査においては同菌の検出は確認されておりません。その後、保健所による確認の結果、改善措置が認められ、営業再開の許可をいただいております》とも伝え、《今後はより一層の衛生管理の徹底と再発防止に努めてまいります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます》と締めくくった。

営業禁止処分明けでも、従来のスタイルでハンバーグは提供されているのだろうか。以下は、GW期間中に食中毒が発生した店舗を訪れた客の話だ。

「店がオープンしてから30分後ぐらいに来店しましたが、連休ということもあってか店内は満席。外の階段には数名の列ができていました。中に入ると、厨房、客席、スタッフも共に清潔感があったのが印象的でした。提供されたハンバーグは、SNSで見た通り”ほとんど生”の状態でしたが、スタッフからは鉄板で焼く専用の金属製の箸と、食用の割りばしを分けること、赤い部分が見えなくなるまでしっかりと火を通すように指示がありました。

また、カウンターに貼り付けてあったポップにも、”当店のハンバーグは生食ではありません””平らに伸ばしてしっかり焼いてください”という注意書きが載っていました。それでもレアで食べようとする客などいないと思うのですが……。ただ、スタッフの目が届かない場合もあるでしょうから、店が求めているような焼き上がりにはならない危険はあるのかなと思いました。味はとてもおいしかったですよ」

いずれにせよ、このスタイルを貫く以上、店側と客、双方の十分な注意が必要だろう。