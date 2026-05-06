栃木Cvs横浜FC スタメン発表
[5.6 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第15節](CFS)
※14:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 16 児玉潤
DF 5 奥井諒
DF 17 知念哲矢
DF 42 マテイ・ヨニッチ
DF 88 升掛友護
MF 7 森俊貴
MF 20 ペドロ・アウグスト
MF 24 西谷和希
FW 8 山下敬大
FW 19 ダヴィド・モーベルグ
FW 77 田中パウロ淳一
控え
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 28 小西慶太郎
DF 32 小池裕太
DF 33 乾貴哉
MF 6 加藤丈
MF 18 加藤大
FW 9 鈴木武蔵
FW 23 吉田篤志
FW 99 平岡将豪
監督
今矢直城
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 5 細井響
DF 19 杉田隼
DF 22 岩武克弥
MF 7 山田康太
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 13 窪田稜
MF 35 宇田光史朗
MF 48 新保海鈴
MF 78 岩崎亮佑
FW 90 アダイウトン
控え
GK 42 石井僚
DF 16 伊藤槙人
DF 24 秦樹
MF 14 高塩隼生
MF 28 熊倉弘貴
MF 39 遠藤貴成
MF 77 高江麗央
FW 9 ルキアン
FW 18 森海渡
監督
須藤大輔
※14:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 16 児玉潤
DF 5 奥井諒
DF 17 知念哲矢
DF 42 マテイ・ヨニッチ
DF 88 升掛友護
MF 7 森俊貴
MF 20 ペドロ・アウグスト
MF 24 西谷和希
FW 8 山下敬大
FW 19 ダヴィド・モーベルグ
FW 77 田中パウロ淳一
控え
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 32 小池裕太
DF 33 乾貴哉
MF 6 加藤丈
MF 18 加藤大
FW 9 鈴木武蔵
FW 23 吉田篤志
FW 99 平岡将豪
監督
今矢直城
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 5 細井響
DF 19 杉田隼
DF 22 岩武克弥
MF 7 山田康太
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 13 窪田稜
MF 35 宇田光史朗
MF 48 新保海鈴
MF 78 岩崎亮佑
FW 90 アダイウトン
控え
GK 42 石井僚
DF 16 伊藤槙人
DF 24 秦樹
MF 14 高塩隼生
MF 28 熊倉弘貴
MF 39 遠藤貴成
MF 77 高江麗央
FW 9 ルキアン
FW 18 森海渡
監督
須藤大輔