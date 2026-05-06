クルマで巡る、東京近郊の「TRYラーメン大賞」受賞店　GWに行きたい“ラーメン街道まんぷく旅”4選

GWはそろそろ終わってしまいますが、美味しいもの、楽しいことを追求する旅に終わりはありません！今回は「近場でサクッと旅」に注目し、東京から日帰りでも楽しめる“ラーメン旅“をご紹介。業界最高権威「TRYラーメン大賞」受賞店をクルマで巡る連載記事を4選厳選しました。都内からも行きやすい場所ばかり。ラーメン好きやドライブ好きの方はぜひお好きなコースで巡ってみては。

東関東自動車道の千葉の名店を巡る

東関東自動車道（水戸線）は、千葉県市川市を起点に千葉市から内陸方面を通り、茨城県へと続く高速道路。市川市から千葉市稲毛区を経由して成田市へ向かうルートには、千葉県の名ラーメン店が並んでいます。千葉県民はもちろん、都内からも日帰りで行きやすいラーメン旅です。鶏白湯好きなら巡ってほしいレジェンド店が揃います。

・味噌／『ら〜麺 あけどや』＠市川

『ら〜麺 あけどや』味噌ら〜麺950円

『ら〜麺 あけどや』

住所：千葉県市川市市川南1-2-22

営業時間：11時半〜14時50分／18時〜21時半、土・日・祝 11時半〜14時40分／18時〜21時（売り切れ次第終了）

休日：月

駐車場：なし

・塩／『支那ソバ 小むろ』＠行徳

『支那ソバ 小むろ』ワンタンメン（塩）1150円

『支那ソバ 小むろ』

住所：千葉県市川市末広1-18-13 SATOMI 四番館

営業時間：10時〜16時（材料がなくなり次第終了）

休日：火

駐車場：なし

・鶏白湯／『らー麺屋 バリバリジョニー』＠行徳

『らー麺屋 バリバリジョニー』バリシオラーメン1000円

『らー麺屋 バリバリジョニー』

住所：千葉県市川市湊新田2-9-10

営業時間：11時〜14時半／18時〜20時 ※材料切れの場合早じまいあり

休日：木（祝は営業）

駐車場：なし

・鶏白湯／『鶏白湯らぁめん 笹本爲次郎商店（ささもとためじろうしょうてん）』＠稲毛

『鶏白湯らぁめん 笹本爲次郎商店（ささもとためじろうしょうてん）』鶏白湯らぁめん（塩）1000円

『鶏白湯らぁめん 笹本爲次郎商店（ささもとためじろうしょうてん）』

住所：千葉県千葉市稲毛区小仲台1-6-21

営業時間：11時〜14時半LO／18時〜21時半LO

休日：水

駐車場：なし

・鶏白湯／『麺や 福一』＠成田

『麺や 福一』塩らぁめん1030円

『麺や 福一』

住所：千葉県成田市花崎町846-15

営業時間：11時半〜14時／18時〜21時（LO 20時半）、土・日・祝 11時半〜14時

休日：不定

駐車場：2台

アクアラインで東京湾横断、木更津方面へ

東京湾アクアラインは、神奈川県川崎市と千葉県木更津市を結ぶ自動車専用道路。下丸子と蒲田の名店を食べ歩いたら、東京湾を横断し、木更津方面の名店を巡るラーメン旅はいかかですか。都内からも行きやすく、アクアラインの途中にある海ほたるパーキングエリアで休憩したり、木更津のアウトレットで買い物したりと楽しみ方は無限大です。

・醤油／『奈つやの中華そば』＠下丸子

『奈つやの中華そば』奈つやのもちもち雲呑中華そば1200円

『奈つやの中華そば』

住所：東京都大田区下丸子4-4-8

営業時間：11時半〜14時半 ※Airwaitで要予約

休日：火、金（SNSで要確認）

駐車場：なし

・鶏白湯／『中華そば やま福』＠蒲田

『中華そば やま福』濃厚中華そば（塩） 980円

『中華そば やま福』

住所：東京都大田区西蒲田7-64-1

営業時間：11時半〜15時、18時〜21時

休日：なし

駐車場：なし

・とんこつ／『三代目 沖食堂』＠袖ヶ浦

『三代目 沖食堂』ラーメン 850円

『三代目 沖食堂』

住所：千葉県木更津市金田東5-4-1

営業時間：11時〜15時／17時〜21時、土・日・祝 11時〜21時 ※材料がなくなり次第終了

休日：なし

駐車場：あり（14台）

・とんこつ／『ラーメン 濱野家』＠五井

『ラーメン 濱野家』ラーメン（並） 1000円

『ラーメン 濱野家』

住所：千葉県市原市五井2442-1

営業時間：10時〜13時45分／17時〜20時半

休日：日・月

駐車場：あり（7台）

※現金のみ

・鶏白湯／『めん結び 光の葉』＠五井

『めん結び 光の葉』鶏白湯 光の葉ら〜めん 1200円

『めん結び 光の葉』

住所：千葉県市原市五井西5-12-7 グランドール101

営業時間：11時〜14時半、17時半〜20時50分LO（材料なくなり次第終了）

休日：月

駐車場：あり（4台）

東京ラーメンの“いま”が集結する「環七」

東京都道318号環状七号線、通称「環七」は大田区平和島を起点に目黒区、世田谷区、杉並区、練馬区、北区、足立区、葛飾区などを経由して江戸川区臨海町に至る主要道路。23区内を環状に廻る一般道としてはもっとも外側に位置しています。この街道は、1980年代後半から90年代にかけて屈指のラーメン激戦区として名を馳せ、現在も多くのお店が立ち並んでいます。環七をぐるっと車で廻れば、バラエティ豊かな味を楽しめます。

・にぼし／『大井町立ち食い中華蕎麦 いりこ屋』＠大井町

『大井町立ち食い中華蕎麦 いりこ屋』いりこ（淡口・ちぢれ麺）950円

『大井町立ち食い中華蕎麦 いりこ屋』

住所：東京都品川区東大井5-3-13

営業時間：8時〜10時／11時〜14時半

休日：火

・油そば／『だしと麺 遊泳』＠東高円寺

『だしと麺 遊泳』油そば1000円

『だしと麺 遊泳』

住所：東京都杉並区高円寺南1-6-5 高円寺サマリヤマンション1F

営業時間：17時〜21時、土・日 11時半〜15時半

休日：月・火・金

・とんこつ／『豚骨 蒼翔』＠東高円寺

『豚骨 蒼翔』ワンタンメン 1250円

『豚骨 蒼翔』

住所：東京都杉並区和田3-60-10

営業時間：11時〜15時、17時〜20時45分（LO）

休日：日の夜

・MIX／『RAMEN GOTTSU』＠練馬

『RAMEN GOTTSU』らーめん950円

『RAMEN GOTTSU』

住所：東京都練馬区練馬1-29-16 1F

営業時間：11時〜14時／18時〜20時、日 11時〜15時

休日：月、第2火

・塩／『らーめん とうかんや』＠一之江

『らーめん とうかんや』しおらーめん900円

『らーめん とうかんや』

住所：東京都江戸川区西一之江1-12-7

営業時間：火〜金 11時〜14時半／18時〜19時45分、土・祝 11時〜15時（売り切れ次第終了）

休日：日・月

名店が多く点在する国道20号

国道20号線は、東京都中央区を起点に山梨県甲府市を経由し、長野県塩尻市に至る主要幹線道路。都内だと、日本橋から新宿、笹塚、調布、府中、八王子と京王線に寄り添うように続く道です。繁華街、住宅街から自然豊かなエリアへと進んでいく国道20号線沿線には、名店育ちの新鋭が集結。GWのドライブ旅にもぴったりです。

・にぼし／『煮干そば HIMAWARI』＠下高井戸

『煮干そば HIMAWARI』煮干そば1100円

『煮干そば HIMAWARI』

住所：東京都杉並区下高井戸2-4-2 椿ビル1F

営業時間：10時半〜16時（食材がなくなり次第終了）／18時〜21時

休日：月

駐車場：なし

・MIX／『桜上水 船越（ふなこし）』＠桜上水

『桜上水 船越（ふなこし）』塩ワンタンメン1450円

『桜上水 船越（ふなこし）』

住所：東京都杉並区下高井戸1-21-20

営業時間：11時〜15時

休日：水、日

駐車場：なし

・塩／『華塩 KASHO』＠千歳烏山

『華塩 KASHO』牡蠣そば（並）850円

『華塩 KASHO』

住所：東京都世田谷区南烏山6-5-3 1F

営業時間：11時〜14時半／17時半〜23時、土・日・祝 11時〜16時／17時〜23時

休日：不定休

駐車場：なし

・醤油『手打ち 陰日向（かげひなた）』＠分倍河原

『手打ち 陰日向（かげひなた）』ラーメン950円

『手打ち 陰日向（かげひなた）』

住所：東京都府中市美好町3-9-10 ロゴス府中

営業時間：11時〜15時

休日：水

駐車場：なし

・塩／ 『Ramen FeeL（らーめんふぃーる）』＠日向和田

『Ramen FeeL（らーめんふぃーる）』Feel The塩らぁ麺1500円

『Ramen FeeL（らーめんふぃーる）』

住所：東京都青梅市梅郷4-695-1

営業時間：11時〜15時、土・日・祝〜16時（要オンライン予約）

休日：月・金 ※完全予約制

駐車場：12台

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

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