タレント小島瑠璃子（32）5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」に出演。売れる前と後で態度が激変した周囲の人物を明かした。

都市伝説系YouTuber、Naokimanの冠番組で、今回はアメリカで性的虐待などの罪で起訴され、その後死亡した米富豪、ジェフリー・エプスタインの話題を取り上げた。さまざまな顔を持ったとされるエプスタインにちなみ、番組ゲストにも、周囲にいる「複数の顔を持つ人物」が質問された。

小島は、「ありがたいことに、お仕事をたくさんもらっていた時期と、それの前とで、ごめんなさい、どこの局とは言わないですけど、スタッフさんの対応がガラッと、ものすごく変わる、というのはありましたね」と告白。「ある取材に行ったんですけど、そこの取材ルームみたいなところで、コンビニで買ったおにぎりとプリンを食べていたんですよね。それで、そこの場所では食べちゃいけないんだ、というので、あるスタッフさんからものすごく怒られたんですよ。泣くほど怒られて」と振り返った。

「その後、テレビ局に帰って、本当にひどいことやっちゃったんだな、と思ったら、（別のスタッフから）『そこ、全然飲食自由ですし、あなたを詰めたかっただけです』って言われて」とてん末も説明。「だから、ストレスのはけ口、みたいな感じだったと思うんですけど」と推察した。

小島は「その方、他にも問題があってしっかり流れていきましたけど」と、当該スタッフが業界を離れたことを示唆。「ただ、お仕事をいただけるようになってから、そういう方にお会いしなくなったので、顔はあるな、というのは ありますね。二面性あるな、っていう」としみじみ語った。

番組には、ラランド・サーヤ、笹崎里菜、中山功太、瀬尾ユウカ、山田敏弘氏、及川幸久氏、箕輪厚介氏、三上丈晴氏らも出演。エプスタインの“闇”に迫った。ABEMAの見逃し配信でも視聴できる。