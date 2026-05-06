イギリスのロンドン自然史博物館に保管されていたアイヌ民族の遺骨が返還されました。国外に持ち出されていた遺骨が返還されるのは、これで4例目です。

記者

「ロンドンの自然史博物館で、アイヌの儀式が始まりました。先祖への供養を行っています」

ロンドン自然史博物館で5日、アイヌ民族の遺骨の返還式典が行われ、日本から、北海道アイヌ協会の理事長や黄川田アイヌ施策担当大臣らが出席しました。

返還されたのは1865年に北海道八雲町で発見され、持ち出されていた成人の遺骨など7体で、研究目的などとして博物館で保管されていたとみられています。

ロンドン自然史博物館 ダグラス・ガー館長

「遺骨を返還できることを、私たちは嬉しく思うと同時に、身の引き締まる思いです」

公益社団法人 北海道アイヌ協会 大川勝理事長

「長い年月を言葉の通じぬ異国の地で過ごされた先人の御心はいかばかりかと想像するだけでも胸が詰まり、込み上げるものがあります」

返還された遺骨は、北海道白老町のアイヌ文化の発信拠点「ウポポイ」内の慰霊施設に安置される予定です。

国外からの遺骨の返還は、ドイツやイギリスのスコットランドに続き4例目で、2017年以来、あわせて15体が返還されました。

黄川田アイヌ施策担当大臣は、返還式典後の会見で「今後とも海外で保管されている遺骨の返還に尽力したい」と強調しました。