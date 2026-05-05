◆第６５回駿蹄賞・ＳＰ１（５月５日、名古屋競馬場・ダート２０００メートル、稍重）

東海３冠レースの初戦に１１頭（名古屋１０、笠松１頭）が出走して行われた。唯一の笠松からの参戦で、筒井勇介騎手が騎乗したリバーサルトップ（牡３歳、笠松・田口輝彦厩舎、父ミスチヴィアスアレックス）が、断然１番人気のアストラビアンコに競り勝って重賞２勝目。６番人気で単勝２６・２倍の伏兵が、３コーナーの手前からのロングスパートで押し切って大金星を手にした。勝ちタイムは２分１１秒０。

筒井勇介騎手（リバーサルトップ＝１着）「今までのレースで直線は必ず伸びる馬なので、そこまできたら馬が頑張ってくれると思って一生懸命に追いました。高木（健）さんからバトンを渡してもらって、こうやって重賞を勝つことができて大変うれしいですね。

（レースへのイメージは）あんまり行き脚がつかない馬だと思っていたので、中団にはつけたいと思っていたのですけど、思っている以上に馬がゲートのでが良くて、すごくい位置を取れたと思います。

（レースのポイントは）向こう正面に入ったところで、すぐに外に出して行けたのが良かったと思います。

（ゴールの瞬間は）うれしかったですね。

（ガッツポーズが出た）うれしさが出てしまいました。

（まずは１冠目。２冠目の東海優駿への意気込みを）エレーヌで（２０１０年に）東海ダービーを勝たせてもらっているのですけど、２勝目ができるようにみんなで調整して、いい状態で臨めるように頑張りたいと思います」