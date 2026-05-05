ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
カナダ国際商品貿易（3月）
予想 -19.7億カナダドル 前回 -57.4億カナダドル
米貿易収支（3月）
予想 -597.0億ドル 前回 -573.0億ドル
22:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）
予想 52.0 前回 51.3（非製造業PMI・確報値)
予想 N/A 前回 52.0（コンポジットPMI・確報値)
23:00
米ISM非製造業景気指数（4月）
予想 53.7 前回 54.0
米JOLTS求人件数（3月）
予想 681.0万人 前回 688.2万人
米新築住宅販売件数（3月）
予想 67.0万件 前回 N/A
ボウマン米FRB副議長、講演
6日
0:40
レーンECBチーフエコノミスト、会議「気候、自然、物価安定」出席
1:30
バーFRB理事、ウッズ英中銀副総裁、国際金融規制会議出席（質疑応答あり）
EU財務相理事会
米主要企業決算
ＡＭＤ、ファイザー、ペイパル、デュポン、ハーレー・ダビッドソン
※予定は変更されることがあります。
カナダ国際商品貿易（3月）
予想 -19.7億カナダドル 前回 -57.4億カナダドル
米貿易収支（3月）
予想 -597.0億ドル 前回 -573.0億ドル
22:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）
予想 52.0 前回 51.3（非製造業PMI・確報値)
予想 N/A 前回 52.0（コンポジットPMI・確報値)
23:00
米ISM非製造業景気指数（4月）
予想 53.7 前回 54.0
米JOLTS求人件数（3月）
予想 681.0万人 前回 688.2万人
米新築住宅販売件数（3月）
予想 67.0万件 前回 N/A
ボウマン米FRB副議長、講演
6日
0:40
レーンECBチーフエコノミスト、会議「気候、自然、物価安定」出席
1:30
バーFRB理事、ウッズ英中銀副総裁、国際金融規制会議出席（質疑応答あり）
EU財務相理事会
米主要企業決算
ＡＭＤ、ファイザー、ペイパル、デュポン、ハーレー・ダビッドソン
※予定は変更されることがあります。