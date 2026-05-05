21:30
カナダ国際商品貿易（3月）
予想　-19.7億カナダドル　前回　-57.4億カナダドル

米貿易収支（3月）
予想　-597.0億ドル　前回　-573.0億ドル

22:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）
予想　52.0　前回　51.3（非製造業PMI・確報値)
予想　N/A　前回　52.0（コンポジットPMI・確報値)

23:00
米ISM非製造業景気指数（4月）
予想　53.7　前回　54.0

米JOLTS求人件数（3月）
予想　681.0万人　前回　688.2万人

米新築住宅販売件数（3月）
予想　67.0万件　前回　N/A

ボウマン米FRB副議長、講演

6日
0:40　
レーンECBチーフエコノミスト、会議「気候、自然、物価安定」出席

1:30　
バーFRB理事、ウッズ英中銀副総裁、国際金融規制会議出席（質疑応答あり）

EU財務相理事会

米主要企業決算
ＡＭＤ、ファイザー、ペイパル、デュポン、ハーレー・ダビッドソン

※予定は変更されることがあります。