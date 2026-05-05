投稿主さんが部屋に入ると、ごはんの時間が待てない子猫ちゃんがそわそわし始め…。子猫ちゃんの可愛すぎる姿に賞賛の声が止まりません。

話題の投稿は9万回を超えて再生され、「トコトコ歩き愛くるしい」「下手くそグルーミングまた一層愛しい」「食べて遊んで疲れたら寝るもうそれだけで、それだけでいい！」「可愛くてたまらない」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『ごはんの時間』になると、子猫がそわそわし始めて……愛おしい光景】

子猫ちゃんの様子が…

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』に投稿されたのは、三毛猫の子猫ちゃんの姿。まだ赤ちゃんのときに、茂みの中で鳴いていたところを保護された保護猫なのだそう。

ある日、投稿主さんが子猫ちゃんのいる部屋に入ったといいます。すると、子猫ちゃんがそわそわし出したのだとか。

ごはん欲しさにそわそわ

部屋の中をあっちへ行ったりそっちへ行ったり、忙しく歩き回る子猫ちゃん。どうやら、ごはんの時間を察してそわそわとし出した模様。せわしなく部屋の中を動き回る様子からは、「早く食べたいにゃ」という気持ちが伝わってきます。

投稿主さんが部屋に入ってきたことでごはんのスイッチが入ったようで、子猫ちゃんのそわそわは止まりません。ケージをよじ登ったり投稿主さんの体をよじ登ったり、必死に「ごはんちょうだい」アピールをしていたのだとか。

大満足の食事風景

投稿主さんにウェットフードを入れてもらうと、夢中で頬張り始めたという子猫ちゃん。「うま、うま」と聞こえてきそうなほどおいしそうに食べていたそう。小さな体で夢中で食べる姿が愛おしく、いつまでも見ていられます。

ごはんを食べ終わると、子猫ちゃんがお口周りをグルーミングし始めたといいます。まだまだ下手くそながら、小さな手で一生懸命グルーミングしていたのだそう。

その後、投稿主さんの元に歩いてきたという子猫ちゃん。「お腹いっぱいになったよ」と報告しにきたのでしょうか。大好きな投稿主さんに大好きなごはんをもらい、大満足の子猫ちゃんなのでした。

この投稿には、「お腹空いて腹時計がご飯の時間解るニャ～」「三毛ちゃん美味しそうに食べる姿が可愛い！」「お腹空いてそわそわしちゃうよね」「大きくなぁ～れ」といった声が寄せられています。

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』には、保護猫うにくん、むぎくん、はちちゃん、むーくんの日常の姿や、保護猫活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。