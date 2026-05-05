HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第11話にて、“ルックスが完璧”と絶賛され、幾多の壁を乗り越えてきた候補生・AOIが、最終審査を目前に無念の脱落となった。

【映像】“ルックスが完璧”と絶賛された練習生（脱落した瞬間も）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、追加メンバーとしてRINKA（荒武凜香・21歳）が加わった。(※全て参加時の年齢）

これまで役者として活動し、今回が初めてのオーディション参加となったAOI。持ち前のキャラクターと歌唱力でアメリカ行きの切符を掴んだが、合宿ではAYANAとの確執や講師との衝突など、厳しい現実に直面してきた。中間審査では音程の不安定さを指摘されたものの、審査員のローレンからは「私はAOIが良い性格なのがすごく好き。彼女はダンサーとしても素晴らしいと思うし、表情は完璧で集中力もすごく高いわ」と絶賛される場面もあった。

本当に心の底から人を愛することができました

発表前には「こんな生きてて、ここまで深い感情というか、こういう感情のジェットコースターになることが初めてで。本当に心の底から人を愛することができましたし…」と涙を堪えて語っており、このプロジェクトに注いだ情熱の深さをうかがわせたAOI。

しかし、運命の結果発表で彼女の名前が呼ばれることはなかった。脱落が決まると、AOIは顔を覆って嗚咽し、涙が止まらない様子を見せた。

ステージを去る際、AOIは「ここまで、本当にここまで来させていただいて、本当に感謝ですし、いろんな方に出会わせていただいたので。落ちたっていうことよりも、もっとたくさんのことを吸収できたので、本当にありがとうございます」と、涙ながらに感謝の言葉を口にした。スタジオのヒコロヒーも「よう頑張った」とAOIを最後まで称えていた。

この脱落に視聴者からも「ショック」「信じられない」「本当に頑張った」「AOIちゃん泣かないで」など応援の声が殺到していた。