開催：2026.5.5

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 5 - 4 [ブレーブス]

MLBの試合が5日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとブレーブスが対戦した。

マリナーズの先発投手はローガン・ギルバート、対するブレーブスの先発投手はＪＲ・リッチーで試合は開始した。

1回表、1番 ドレーク・ボールドウィン 3球目を打ってセンターへのホームランでブレーブス得点 SEA 0-1 ATL

6回表、2番 オジー・アルビーズ 3球目を打ってセンターへのホームランでブレーブス得点 SEA 0-2 ATL、3番 マット・オルソン 4球目を打ってセンターへのホームランでブレーブス得点 SEA 0-3 ATL、5番 オースティン・ライリー 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでブレーブス得点 SEA 0-4 ATL

6回裏、6番 ルーカス・レイリー 3球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでマリナーズ得点 SEA 3-4 ATL、1番 Ｊ．Ｐ．クロフォード 7球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでマリナーズ得点 SEA 5-4 ATL

試合は5対4でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのローガン・ギルバートで、ここまで2勝3敗0S。負け投手はブレーブスのタイラー・キンリーで、ここまで3勝2敗0S。マリナーズのムニョスにセーブがつき、3勝2敗7Sとなっている。

ここまでマリナーズは17勝19敗で2.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位。一方ブレーブスは25勝11敗で（ナ・リーグ）東地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-05 13:28:24 更新