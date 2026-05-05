【Steam Controller】 5月5日2時より販売予定 価格：17,800円

KOMODOは5月5日、Valve製のPC用コントローラー「Steam Controller」の販売を開始した。価格は17,800円。

「Steam Controller」は、Valveが展開するPCゲーム配信プラットフォーム「Steam」用に設計されたコントローラー。Steam入力に特化しており、TMRセンサーによるサムスティックを採用しているほか、グリップセンサーやトラックパッドなど独自の機能も搭載されている。

日本と韓国、香港、台湾では正規代理店のKOMODOが販売。5月5日2時より販売開始となったが、直後よりアクセスが集中し、サイトに繋がりにくい状況が続いた。現在は売り切れとなっており、次回の入荷が待たれる。

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