「Z世代の失業率30％」の予測も。AIがジュニアの仕事を奪い新卒採用がストップ、若者を襲う“AI淘汰”の足音

「Z世代の失業率30％」の予測も。AIがジュニアの仕事を奪い新卒採用がストップ、若者を襲う“AI淘汰”の足音