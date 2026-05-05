カナメストーン、『ロンドンハーツ』で“異常なほどのコンビ愛”が炸裂！

5月5日（火）の『ロンドンハーツ』では、前回に続き「勝手に大調査M-1ファイナリストどんな人？」が放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

番組では、企画内容を伝えられずに集められた、たくろう（赤木裕、きむらバンド）、ドンデコルテ（小橋共作、渡辺銀次）、エバース（佐々木隆史、町田和樹）、カナメストーン（山口誠、零士）、豪快キャプテン（べーやん、山下ギャンブルゴリラ）の『M-1グランプリ2025』ファイナリスト5組を勝手に大調査。

前回の放送では、たくろう・赤木の知られざる一面が明らかになった。今回は一体どんなウラ情報が飛び出すのか？

豪快キャプテンは、彼女からの“マル秘写真”提供で赤面必至…？ さらにキス顔まで披露することになったが、ザキヤマもなぜか参戦する!?

またドンデコルテ・銀次は、意外な“好きなタイプ”が明らかになり、スタジオは騒然だ。

そして、「行きつけの公園あるから行く？」…エバース・町田は、女優の前でかっこつけられず撃沈。その裏には、淳のアドバイスが関係していた？

さらに、カナメストーンは番組が用意した偽ロケで異常なほどのコンビ愛が炸裂！ 本人たちも知らなかったウラの顔や意外な一面がまだまだ明らかになっていく。