研ナオコ、自宅ミニテラスのガーデニングを披露 初夏咲きのクレマチスが鮮やかに開花「お見事」「きれいに咲きましたね」
歌手でタレントの研ナオコ（72）が、5日までに自身のブログを更新。初夏咲きの花が鮮やかな自宅のガーデニングを披露した。
【写真】「お見事」「きれいに咲きましたね」研ナオコの自宅ミニテラスに咲くクレマチス
研は「ミニテラスに クレマチス咲きました」と報告し、鮮やかな紫色の大輪が印象的なクレマチスが咲く様子を紹介。注意書きで「※アブラムシとナメクジ対策中です」と日々の手入れについても言及し、丁寧に育てられている様子がうかがえた。
緑の葉に囲まれたナチュラルな雰囲気のテラスの様子に、ファンからは「お見事」「きれいに咲きましたね」「毎年 立派なクレマチスを咲かせていらっしゃいますね」「ナオコさんのテラスは、きっと花盛りでしょうね」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「お見事」「きれいに咲きましたね」研ナオコの自宅ミニテラスに咲くクレマチス
研は「ミニテラスに クレマチス咲きました」と報告し、鮮やかな紫色の大輪が印象的なクレマチスが咲く様子を紹介。注意書きで「※アブラムシとナメクジ対策中です」と日々の手入れについても言及し、丁寧に育てられている様子がうかがえた。
緑の葉に囲まれたナチュラルな雰囲気のテラスの様子に、ファンからは「お見事」「きれいに咲きましたね」「毎年 立派なクレマチスを咲かせていらっしゃいますね」「ナオコさんのテラスは、きっと花盛りでしょうね」など、さまざまな声が寄せられている。