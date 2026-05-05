研ナオコ （C）ORICON NewS inc.

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　歌手でタレントの研ナオコ（72）が、5日までに自身のブログを更新。初夏咲きの花が鮮やかな自宅のガーデニングを披露した。

【写真】「お見事」「きれいに咲きましたね」研ナオコの自宅ミニテラスに咲くクレマチス

　研は「ミニテラスに クレマチス咲きました」と報告し、鮮やかな紫色の大輪が印象的なクレマチスが咲く様子を紹介。注意書きで「※アブラムシとナメクジ対策中です」と日々の手入れについても言及し、丁寧に育てられている様子がうかがえた。

　緑の葉に囲まれたナチュラルな雰囲気のテラスの様子に、ファンからは「お見事」「きれいに咲きましたね」「毎年　立派なクレマチスを咲かせていらっしゃいますね」「ナオコさんのテラスは、きっと花盛りでしょうね」など、さまざまな声が寄せられている。