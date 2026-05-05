中国ではAIが急速に物理世界に進出―米メディア

中国メディアの参考消息はこのほど、「中国では人工知能（AI）が急速に物理世界に進出している」とする米CNBCの記事を取り上げた。

記事によると、中国のクラウド企業がこぞってOpenClawの宣伝に奔走する中、杭州のあるスタートアップ企業は、ユーザーがOpenClawのAIエージェントに音声コマンドを送信できるデバイス「EinClaw」を開発し、その最初の100台をこのほど出荷した。共同創設者のArvin Chen氏は杭州のオフィスで、このデバイスについて、中国各地から調達した部品を使ってたった2人で開発し組み立てたと語った。

OpenClawの機能はロボットにも搭載されつつある。蘇州にあるスタートアップ企業のJOYINは、同社の人型ロボット「Zeroth M1」がそれを最初に実現したと発表した。

これらを総合すると、インターネットのみのAIからハードウエアへと、業界全体で変化が起きていることが示唆される。

テンセントが出資するOpenPieの創業者兼最高経営責任者（CEO）、Ray Von氏は、「クラウドネイティブは少し時代遅れだ。技術自体は便利だが、ビジネスモデルが少し時代遅れだ。データ主権が懸念事項となっている」と語る。

クラウドデータシステムの構築を目的として設立されたスタートアップ企業の発言としては、これは非常に大きな意味を持つ。

中国の数百万もの工場は、クラウドのみのAIの限界を示している。Von氏によると、製造業者はAIによる効率化には関心を示しているものの、機密情報をクラウドに送信することには懸念を抱いている。そのため、OpenPieは、低コストの中国製チップを使ってAIツールをローカルで実行できるデバイスを開発している。

物理世界への進出は、Style3Dのようなソフトウエア中心の企業にも変革をもたらしている。2015年創業の同社は、AIを活用してアパレル企業のデザインから生産までのプロセスの加速を支援している。

ハードウエアのトレンドを追いかけているのはスタートアップ企業だけではない。ドイツのフォルクスワーゲンを含む自動車メーカーはこのほど、ドライバーの音声コマンドに応答する車載AIツールを展開すると発表した。（翻訳・編集/柳川）