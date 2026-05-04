シミ治療には「どんな」方法がある？レーザーや光治療など種類別の特徴と選び方【医師解説】

シミ治療を検討している人はとても多いと思います。しかし、シミ治療と一口にいっても、様々な種類がありますし、肌質や生活習慣に合わせて治療法を選択しなければ、効果が半減してしまうこともあるそうです。一体、シミ治療にはどのような方法があるのか、「麗ビューティー皮フ科クリニック」の松村先生に解説していただきました。

監修医師：

松村 迪（麗ビューティー皮フ科クリニック）

東京女子医科大学医学部卒業。その後、大学病院の麻酔科・皮膚科で経験を積む。2020年より、滋賀県草津市に位置する「麗ビューティー皮フ科クリニック」に勤務。日本美容皮膚科学会、日本皮膚科学会、日本麻酔科学会の各会員。

編集部

自分に合った治療法を選ぶには、どのようなことに気をつけたらいいのでしょうか？

松村先生

まずはシミと一口にいっても、様々な種類があることに注意が必要です。シミには、日光に当たることが原因となって出現する老人性色素斑、ADMなどのあざ、ほほ骨や額、口の周りなどに出現する肝斑などの種類があり、それぞれ治療法が異なります。そのため、治療を始めるにあたってはカウンセリングを受け、どのタイプのシミが出現しているのか、正確に診断してもらう必要があるのです。

編集部

シミにも種類があるのですね。それぞれの治療法について詳しく教えてください。まずは老人性色素斑から。

松村先生

現在、日本でおこなわれているシミ治療には様々な方法がありますが、最も一般的なものはレーザー治療です。例えば、レーザー治療の一種であるピコレーザーは、シミ治療によく用いられる医療機器です。また、シミだけでなくあざの改善に効果が期待できたり、しわや毛穴など肌質改善の効果が得られたりする特徴があります。非常に短い時間でレーザーを照射し、シミなどの原因となるメラニン色素を破壊することで、シミやあざなどの改善を目指します。

編集部

レーザー治療以外にも、老人性色素斑の治療法はありますか？

松村先生

シミや肌の状態に応じて、Qスイッチレーザーやヤグレーザーなどの機器も使用します。そのほか、場合によってはIPL（光治療）もおこないます。IPLとは、インテンスパルスライトの略で、広い波長域を持つ光のことです。顔に照射するとメラニン色素や毛細血管など複数の色素にダメージを与えることができ、シミだけでなくそばかすや赤みなどにも対応することができるのです。

※この記事はメディカルドックにて＜皮膚科医が教える「シミの治し方」 肌質や生活習慣に合わせた治療法を解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。