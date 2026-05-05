久保建英はベンチスタートで後半出場も…ソシエダ、セビージャの降格圏脱出許す完封負け
[5.4 ラ・リーガ第34節 セビージャ 1-0 ソシエダ]
ラ・リーガは4日、第34節を各地で行い、MF久保建英所属のソシエダはセビージャに0-1で敗れた。リーグ戦では4試合勝ちなし(2分2敗)。3試合ぶりにベンチスタートとなった久保は後半13分から途中出場したが、攻撃を活性化させることはできなかった。一方、勝利したセビージャは降格圏から脱出し、17位に浮上した。
すでにコパ・デル・レイ優勝によって来季のUEFAヨーロッパリーグ出場権を手にしている9位のソシエダと、降格圏18位に沈んでいたセビージャによる一戦。ソシエダはコパ・デル・レイ決勝の開催地だったセビージャに乗り込んだが、敵地ラモン・サンチェス・ピスファンの雰囲気に圧倒されたか、前半はMFチデラ・エジュケらアタッカー陣に押し込まれる展開が続いた。
そのまま0-0で後半を迎えたが、セビージャは早くもチリ代表のFWアレクシス・サンチェスを投入。するとこの交代が功を奏した。同5分、セビージャはDFホセ・アンヘル・カルモナのクロスをペナルティエリア内でFWニール・モペイが収めると、ラストパスにサンチェスが反応。GKとの1対1を制してゴールに沈め、残留に向けて貴重な先制点が決まった。
すると後半13分、ソシエダのペッレグリーノ・マタラッツォ監督はベンチに控えていた久保をMFパブロ・マリンに代わって投入。FWアンデル・バレネチェアが右から左に回り、久保は右サイドハーフに入った。なお、ハーフタイム明けにもMFジョン・ゴロチャテギに代わってFWオーリ・オスカールソンを入れており、反撃への姿勢を強める交代となった。
ところがチームの攻撃陣が流動的なポジションを取る中、久保はなかなか良い形でボールを受けられず、攻撃を前進させることができない。後半アディショナルタイム3分にはこぼれ球を拾った久保がようやくミドルシュートを放ったが、これも相手にブロックされ、0-1の完封負けに終わった。
ラ・リーガは4日、第34節を各地で行い、MF久保建英所属のソシエダはセビージャに0-1で敗れた。リーグ戦では4試合勝ちなし(2分2敗)。3試合ぶりにベンチスタートとなった久保は後半13分から途中出場したが、攻撃を活性化させることはできなかった。一方、勝利したセビージャは降格圏から脱出し、17位に浮上した。
すでにコパ・デル・レイ優勝によって来季のUEFAヨーロッパリーグ出場権を手にしている9位のソシエダと、降格圏18位に沈んでいたセビージャによる一戦。ソシエダはコパ・デル・レイ決勝の開催地だったセビージャに乗り込んだが、敵地ラモン・サンチェス・ピスファンの雰囲気に圧倒されたか、前半はMFチデラ・エジュケらアタッカー陣に押し込まれる展開が続いた。
すると後半13分、ソシエダのペッレグリーノ・マタラッツォ監督はベンチに控えていた久保をMFパブロ・マリンに代わって投入。FWアンデル・バレネチェアが右から左に回り、久保は右サイドハーフに入った。なお、ハーフタイム明けにもMFジョン・ゴロチャテギに代わってFWオーリ・オスカールソンを入れており、反撃への姿勢を強める交代となった。
ところがチームの攻撃陣が流動的なポジションを取る中、久保はなかなか良い形でボールを受けられず、攻撃を前進させることができない。後半アディショナルタイム3分にはこぼれ球を拾った久保がようやくミドルシュートを放ったが、これも相手にブロックされ、0-1の完封負けに終わった。