タレントの指原莉乃（33）がプロデュースするアイドルグループ、≠MEが4日、東京ガーデンシアターでグループ初となるアリーナツアーをスタートさせた。6月10日から放送される日本テレビ連続ドラマ「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」（水曜深夜1・09）で主演することが発表され、会場は割れんばかりの大歓声に包まれた。

今ツアーのタイトル曲「喝采パレード」の初披露で開幕。鮮やかなピンク一色のポップな新衣装を身にまとい、ボカロ曲をほうふつさせるハイテンポなロックナンバーで、一気に会場のボルテージを沸点へと導いた。その後も「排他的ファイター」や「最強のラブソング」など続々とパフォーマンスし、昼夜2公演で計1万3600人の観客を圧倒した。

中盤に大型ビジョンでドラマが告知されると、放送局が地上波キー局であることも相まって「えー！」とこの日一番の驚きと歓声が広がった。ステージでは劇中ユニットによる楽曲や、主題歌「ここでファーストキッス」をいち早くお披露目した。リーダーの蟹沢萌子（26）は「こんな夢みたいな出来事が起こるなんて本当に幸せです」と、感極まった表情でファンへ感謝を伝えた。 （井利 萌弥）