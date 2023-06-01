宇垣美里、ふぉ〜ゆ〜松崎祐介と“セックスレス夫婦”に あるシーンにまさかの感想「意外と気持ちいい」
フリーアナウンサーで俳優の宇垣美里が4日、都内で行われたVISIONARY READING『したいとか、したくないとかの話じゃない 2026』公開稽古・合同取材会に出席。“セックスレス”の夫役・松崎祐介（ふぉ〜ゆ〜）とのあるシーンへのまさかの感想を明かした。
【写真】“セックスレス”の夫婦を演じる河合郁人＆橋本マナミ、松崎祐介＆宇垣美里
本作は、"セックスレス”をきっかけに、夫婦のあり方や人生を見つめなおす、不器用なふたりの物語。夫婦役はWキャストで、河合郁人と橋本マナミ、松崎と宇垣が演じる。脚本は足立紳氏、新井友香氏が務める。
会見では、女性が多い稽古場に「ハネムーン？あ、ハーレムになったような気持ち」と言ったり、Wキャストの河合＆橋本が行った公開稽古について「すげえ生き生きしてやってんな、これ以上見るのやめようって。本番は見たいですね。一緒に観に行こうね」と宇垣に声をかけるなど、“松崎ワールド”を展開する松崎に笑いをこらえきれない様子で応えていた宇垣。
「夫婦によって関係性が違う」と見どころを語りつつ、稽古を通して気づいたことを告白。本作では、"セックスレス”に陥った夫役の松崎を罵倒するシーンがしばしばあると言い、「あんまり人に怒鳴ったりすることがないので、体力的にきついかなと思った」と当初の印象を回顧。しかし「意外と気持ちいいな、と思いながら」とまさかの感想を吐露し、にんまり。驚きを誘った。
公演は、12日〜17日に東京・よみうり大手町ホール、29日〜31日に大阪・クールジャパンパーク大阪TTホールにて上演される。
会見にはほかに、河合、橋本が参加した。
【写真】“セックスレス”の夫婦を演じる河合郁人＆橋本マナミ、松崎祐介＆宇垣美里
本作は、"セックスレス”をきっかけに、夫婦のあり方や人生を見つめなおす、不器用なふたりの物語。夫婦役はWキャストで、河合郁人と橋本マナミ、松崎と宇垣が演じる。脚本は足立紳氏、新井友香氏が務める。
「夫婦によって関係性が違う」と見どころを語りつつ、稽古を通して気づいたことを告白。本作では、"セックスレス”に陥った夫役の松崎を罵倒するシーンがしばしばあると言い、「あんまり人に怒鳴ったりすることがないので、体力的にきついかなと思った」と当初の印象を回顧。しかし「意外と気持ちいいな、と思いながら」とまさかの感想を吐露し、にんまり。驚きを誘った。
公演は、12日〜17日に東京・よみうり大手町ホール、29日〜31日に大阪・クールジャパンパーク大阪TTホールにて上演される。
会見にはほかに、河合、橋本が参加した。