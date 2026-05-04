◆２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第２戦「富士ＧＴ３時間レースＧＷスペシャル」第２日（４日、静岡・富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）

シリーズ戦の第２戦決勝が、富士スピードウェイで行われた。

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ＧＴ５００クラスは、４連覇を狙う３６号車の「ａｕトムスＧＲスープラ」（山下健太、坪井翔組）が圧巻の走りで開幕２連勝を飾った。

第１戦の岡山で完勝し、２連勝を目指した第２戦。４０キロのサクセスウェートというハンデに屈することなく、一時は２０秒以上の差をつけられていたエネオス・ルーキーをかわし、絶対王者の貫禄を示した。

また、この第２戦で“お披露目”となった応援グッズの１つ・山下、坪井両ドライバーのお面が会場で大盛況。“等身大”サイズのフォルムに目の部分をくりぬいたもので、レース後にはチームスタッフ、アンバサダーが２人になりきって１枚の写真に収まるなど歓喜に浸った。

伊藤大輔監督は「開幕２連勝を目標に掲げていた。成し遂げることができて、開幕戦の時より嬉しいですね」と胸を張った。