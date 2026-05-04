俳優デビュー15周年を迎える俳優・アーティスト、中村ゆりかさんの写真集「中村ゆりか写真集 Yu LU ri NA」（税込み3850円、宝島社）が2026年5月20日にリリースされます。



【写真】黒のジャケットコーデが凛々しい中村ゆりかさん

日本だけでなく中国や韓国、アジアでも人気の中村さん。W主演で話題を集め、自身がエンディングテーマも務めたドラマの劇場版「チェイサーゲームW 水魚の交わり」（5月15日公開）を控えています。



そんな彼女を全カット八ヶ岳で撮影した今作は、大自然がゆりかさん本人の持つ独特の雰囲気をさらに魅惑的にしてくれました。黒のジャケットコーデで抜け感のあるクールなカットや、自然な表情をとらえたナチュラルなカット、さらには水着姿まで、俳優でありアーティストでもある表現者・中村ゆりかの魅力をギュっと詰め込んだ一冊です。



中村さんは「八ヶ岳の自然に囲まれて様々なスタイルで心地よく撮影ができました。今年は15周年の記念の年でもあり、今しか残せない瞬間をこの一冊に閉じ込めています。ぜひお気に入りのカットなど見つけてもらえたらうれしいです」とコメントしています。



またインスタでは「ピンクのドレスに包まれているカットを表紙にしました！タイトルは『Yu LU ri NA』ぜひタイトルから想像してね どんな意味が込められているでしょう？」と投稿。撮影時の画像も公開しています。



【中村ゆりかさんプロフィル】

なかむら・ゆりか 俳優・アーティスト 2011年映画「5windows」主演でデビュー。NHK連続テレビ小説「まれ」出演、ドラマ「ギルティ」で兄への偏愛に狂う役で注目を集め、憑依型の役者、怪演などと評される。2026年ドラマ「略奪奪婚」で演じた狂気的に夫を愛する姿も話題。2024年W主演ドラマ「チェイサーゲームW 〜パワハラ上司は私の元カノ」は日本のGL作品の先駆けとなり、日本に留まらずアジア・アメリカ・南米など世界各国で大きな反響を獲得、2025年シーズン2放送、2026年5月劇場版公開などファンを増やし続けている。2022年「浮ついたHeart」でアーティストデビュー。2025年、自身初となる5都市ワンマン音楽ツアーを成功させ、俳優とアーティスト多分野での表現活動を続けている。