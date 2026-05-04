5月2日、YouTuberのいけちゃんが自身のXを更新した。人気女優の “イメチェン” に言及したところ、思わぬ反発を招いているようで──。

発端となったのは、《やばい、有村架純が私にビジュ寄せてきてる！！（んなわけない）》という投稿だ。いけちゃんが、女優の有村架純に言及したのには理由がある。

「1日、バラエティ番組『日曜日の初耳学』（TBS系）の公式SNSで、3日の放送回に有村さんが出演することを告知しました。告知投稿に添えられた有村さんの写真は、黒髪にシックな衣装というスタイルでした。

最近はやや明るめの茶髪が多かったため、“黒髪イメチェン” がSNSで話題になったのです。いけちゃんも同じ黒髪のセミロングだったため、冗談交じりに有村さんのビジュアルと似たことを投稿したようです」（スポーツ紙記者）

話題になった有村の変化に軽いノリで反応したいけちゃんに、好感を持つ声も少なくない。しかし、一方で、Xでは

《これはさすがにイラっとするな》

《生まれて初めて“怒り”という感情が湧いてきたよ》

《お花畑コメントでた》

など、反発する声も見受けられるのだ。

「問題の投稿から、有村さんのほうが、いけちゃんのビジュアルを模したような印象を与えてしまったようです。もちろん、いけちゃんも冗談だったのでしょうが、清楚なイメージで幅広い世代から好感される有村さんさんなので、いけちゃんの同列に扱うような表現を快く思わない人もいたのでしょう」（芸能記者）

いけちゃんは、2025年7月、本誌「Smart FLASH」が、幻冬舎の有名編集者・箕輪厚介氏との不倫関係を報じている。報道を受け、いけちゃんはYouTubeでの活動を一時休止したが、現在は再開している。ただ、一連の騒動が与えた影響は大きかったようだ。

「騒動前のいけちゃんは、友人がいない “ぼっちキャラ” として人気を博していました。ただ、騒動以降は、なにかとSNSをざわつかせることが多いです。

1月には、241人が死亡する墜落事故を起こしたインドの航空会社『エア・インディア』を利用した動画をYouTubeに投稿した際、公開したサムネに《半年前に墜落》《評判最悪》など辛辣なワードを使用したことで炎上し、海外メディアでも取り上げられる事態となりました。

4月にXで、自分と付き合うメリット・デメリットについて投稿した際は、メリットに《まあまあ顔がかわいい》とつづる一方、《デメリットは無いな。逆に。一周回って》と記載し、呆れ声があがりました。

今回の有村さんの投稿しかり、“お騒がせイメージ” が浸透したことで、何気ない言動にも厳しい目が注がれてしまっているようです」（同前）

今後は、“炎上系” に振り切っていくのか。