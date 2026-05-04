京本大我の“赤カラコン”姿が話題！透き通るような肌と鋭いまなざしが際立つミステリアスなビジュアルに「美しすぎる」「赤い目が違和感なくてすごい」「カラコンめっちゃ似合ってる」

【写真】京本大我の“吸血鬼”ビジュアル／『憧れの作家は⼈間じゃありませんでした』キービジュアル／オフショット＆場面写真

Prime Videoの公式SNSが、SixTONESの京本大我が出演するドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』（5月4日独占配信開始）を紹介。京本の“吸血鬼”ビジュアルが注目を集めている。

■京本大我、赤カラコンで“吸血鬼”役の妖しいビジュアル披露

京本がPrime Video連続ドラマ初主演を務める同作は、警察の事件捜査に協力する謎に満ちた美貌の吸血鬼作家・御崎禅（京本大我）と、人外に翻弄（ほんろう）される新米編集者・瀬名あさひ（桜田ひより）のトラブルだらけの日々を描く新感覚の“ファンタジー×サスペンス×事件解決ドラマ”。

公開されたカットは、京本が誰かの肩越しに鋭い視線を向けるアップショット。瞳には赤いカラコンが光り、口元には血のような跡がにじむなど、吸血鬼という役どころを印象づけるビジュアルに仕上がっている。

また、夜の街を前に佇む後ろ姿も公開され、どこかミステリアスで危うさを感じさせる雰囲気に。普段の上品なイメージとは一線を画す、妖艶で“ダーク”な一面を見せている。

SNSでは「その赤い瞳に見つめられたい」「赤い目が違和感なくてすごい」「かっこいい…」「美しすぎる」「カラコンめっちゃ似合ってる」「目ヂカラやばい」「神キャスティング」といった声が寄せられている。

■『憧れの作家は⼈間じゃありませんでした』キービジュアル

■京本大我、オフショット＆場面写真