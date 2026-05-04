小粋なドレスアップを叶えるモデリスタ仕様

トヨタは2026年2月20日、コンパクトカー「ヤリス」の一部改良を発表し、3月2日に発売しています。

そんなヤリスに向けて、トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントが展開するモデリスタブランドから、洗練された「MODELLISTA エアロパーツセット」が設定されていますが、どのようなモデルなのでしょうか。

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ヤリスは、2020年2月にそれまでの「ヴィッツ」の名を刷新して誕生しました。軽快なハンドリングと世界トップレベルの低燃費、そして先進の安全技術を備えた新世代コンパクトカーとして開発されています。

コンパクトカー向けTNGAプラットフォーム（GA-B）が初採用され、軽量かつ高剛性、低重心なボディにより、上質な乗り心地としっかりとした走行性能を両立。

ボディサイズは全長3950mm×全幅1695mm×全高1495-1510mm、ホイールベースは2550mmです。

パワートレインは1.5リッターダイナミックフォースエンジンを採用した新世代ハイブリッドシステム、1.5リッターガソリン、1リッターガソリン全3種類を設定。

駆動方式は2WDに加え、ハイブリッド車には電気式4WDシステム「E-Four」、ガソリン車（1.5L）には4WDが用意されています。

燃費性能はハイブリッド車の「X」グレードがWLTCモードで36km／Lを達成しており、圧倒的な燃費の良さを誇ります。

ヤリスはその後、定期的に一部改良を施し、デザイン変更や安全装備の充実など、進化を遂げてきました。

直近に行われた2026年3月の一部改良では、ハイブリッド車に電動パーキングブレーキとブレーキホールド機能が標準装備されています。

また、外観ではドアミラーとシャークフィンアンテナにブラック加飾を全グレードに追加。さらに、新色「マスタード」をZグレードに設定しています。

内装は「G」グレードに8インチ、Zグレードには10.5インチの大型ディスプレイオーディオPlusが標準化され、機能性が向上されています。

価格（消費税込）は、169万7300円から288万4200円です。

そんなヤリスに対し、モデリスタから「日々を楽しく気持ちよく走れるお洒落コンパクト」をコンセプトに「MODELLSTA エアロパーツセット」が展開されています。

このセットはフロントスポイラー、サイドスカート、リアスパッツ、リアバンパーガーニッシュの4点セットです。

フロントスポイラーは、センター部にボディ色を通すことで視覚的な重心を下げ、ロー＆ワイドな印象を強調。ロアグリルを拡大して見せるブラックアウトとメッキ加飾により、精悍な表情を演出します。

サイドスカートは、ドアのプレスラインと呼応する造形を採用し、躍動的なサイドビューを実現。

さらに、リアにはリアスパッツと、フローティングするディフューザー風のリアバンパーガーニッシュを組み合わせることで、先進的でスポーティなリアスタイルが構築されました。

MODELLISTA エアロパーツセットの価格（消費税込・塗装済、以下同）は、で13万8600円。

これらは単品での購入も可能で、フロントスポイラーが5万1700円、サイドスカートが4万5100円、リアスパッツが2万5300円、リアバンパーガーニッシュが1万6500円に設定されています。

モデリスタの華やかな加飾を加えることで、自分だけの一台に仕立てることが可能となっています。