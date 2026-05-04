マンチェスター・ユナイテッド加入後は怪我にも苦しみ、チーム状態もなかなか上向かないなど難しい日々を過ごしてきたMFメイソン・マウント。



しかしチームは今季途中から指揮官を務めるマイケル・キャリックの下で徐々に調子を上げており、来季へ期待は膨らんでいる。英『sky Sport』によると、マウントは何としてもプレミアリーグのタイトルが欲しいと来季の優勝を狙っている。





「何が欲しいか？プレミアのタイトルだ。僕たちなら出来ると思う。子供の頃からずっと夢見てきたんだ。来季努力を続ければ、可能性はあるはずだ。今季はいくつか不運な結果もあったが、今は3位につけている。もちろん道のりは長いし、プレシーズンに努力が必要となる」また最近はイングランド代表から外れているマウントだが、完全に諦めたわけではない。今のイングランド代表は世界屈指のタレント集団であり、特に2列目は争いが激しい。今のところ2026W杯のメンバー入りは現実的ではないが、常に代表復帰を狙っていると語る。「トゥヘル（監督）とは話したよ。彼のことはよく分かっているし、彼も僕のことをよく理解してくれている。今季はある程度クラブで出場機会があったし、代表復帰に近づいたと思う。だけどその後に難しい時期もあってね。これまで代表で36試合に出場してきたし、常に代表復帰は目指している。国を代表し、主要大会で戦うことは最高の栄誉だ。今夏のことは分からないけど、来季へ準備していくよ。代表復帰は目標の1つだ。それに向けてやるべきことはたくさんある」マンUで継続的に出番を確保し、さらにプレミア優勝争いに絡めば代表復帰の道も見えてくるだろう。マウントの復調はマンUにとっても重要なものとなるが、来季を完全復活のシーズンにできるか。