137万回以上再生され5.3万「いいね」を獲得しているのは、子猫が自分で名前を選ぶ貴重なワンシーン。視聴者からは「名前の決め方可愛すぎます…！」「めっちゃ可愛い名前！」「毛色が合ってるから良いと思う」などのコメントが殺到しています。

【動画：子猫に『自分の名前』を選ばせてみた結果→『向かった先』が……まさかの瞬間】

気になる3択は？

Instagramアカウント「うにまる」に投稿されたのは、クリームタビーの毛色を持つマンチカンの子猫が名前を決めるときの様子。飼い主さんは、子猫に自分で名前を決めてもらおうと思ったようです。

床に置かれていたのは、3枚の紙。名前の候補は「ツナ」「うに」「シャケ」の3つだったとのこと。どの名前に決まっても可愛いです！そしておいしそう！子猫が気に入る名前はあったのでしょうか？

まさかの即決

最初は小さなからだをもじもじさせて迷っていた様子の子猫。ちょっと足を出しては引っ込め、悩んでいた様子だったといいます。ちらっちらっと3枚の紙を見たかと思うと、足を引っ込めたそう。

次の瞬間、子猫が見せたのは、助走をつけてからの猛ダッシュ！一直線に「うに」と書かれた紙の上を駆け抜けていったそうです。ここまで迷いなくダッシュしたのなら、即決間違いなし。子猫の名前は「うにくん」に決定したとのことです。

すぐになじんだ名前

その後、うにくんは「うに」という紙に戻り、再確認するようにじっくり眺めていたそう。他の紙には見向きもしなかったとのことで、しっかりとした意志を持って決めたことに間違いはなさそうです。

自分で名前を選んだからか、すぐになじんだ様子だったとのこと。飼い主さんが「うにー」と呼ぶと、眠いときでも出てきてくれるのだそうです。アカウント名のとおり「うにまる」と呼ばれることもあるようですね。

「うに」を選んだうにくんを見た視聴者からは「顔からしてうにだもんね」「もう見た目がうになのよ！」「見た目うにっぽいからちょうどいい」と、納得のコメントも寄せられていました。

Instagramアカウント「うにまる」には、まだ子猫のうにくんが見せる可愛い仕草や表情が投稿されていますよ。今後の成長も楽しみです！

写真・動画提供：Instagramアカウント「うにまる」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。