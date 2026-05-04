【ライブレポート】Novelbrightの大阪フリーライブに1.5万人が集結！「大阪人は無料が好きですから（笑）。一緒です、僕らも関西人なので」

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大阪発の5人組ロックバンドNovelbrightが、5月2日にフリーライブ『Novelbright SPECIAL LIVE from MIDORI FES』を開催。大阪にてフリーライブを開催するのは約3年2ヵ月ぶりとなり、今回のステージでは1.5万人を魅了した。

■ファンのみならず多くの観客が集まり、公園の芝生が見えなくなるほどの人だかりに

同ライブは、JR大阪駅前に位置する大阪の新たなランドマーク、グラングリーン大阪で行われるサステナブル体験型イベント『MIDORI FES.』の一環として実施されたもの。当日はゴールデンウイーク初日ということもあり、ファンのみならず多くの観客が集まり、うめきた公園の青々とした芝生が見えなくなるほどの人だかりにとなった。

サウンドチェックの段階でシンガロングが巻き起こる熱気のなか、まずはMCのFM802DJ内田絢子が、同所で3月末に公開収録をした際、竹中雄大（Vo）が「この会場でライブをやってみたい」と話していたのが早くも実現したというエピソードを紹介。オープニングのSEが流れるや、舞台袖からメンバーの掛け声が聞こえてくるなど、Novelbrightの5人も気合十分だ。

「いこうぜ大阪！」と呼び掛ければ自ずとクラップが走り出す1曲目の「カノープス」から、伸びやかな歌声を広大な空間いっぱいに届け、大観衆へ目線を送る竹中。ドラマ『真犯人フラグ』の主題歌としてバンドの知名度を拡大するきっかけとなった「seeker」でも、圭吾（Ba）ねぎ（Dr）が繰り出すグルーヴに、山田海斗（Gu）と沖聡次郎（Gu）が奏でるエモーショナルなツインギターが映えていた。

■「みんなが少しでも笑顔になれる毎日を送れるように全身全霊で歌うから、思いっ切りぶつかってきてください！」（竹中）

「僕たちは『PYRAMID』というアルバムを最近リリースして、それを記念した一日限りのフリーライブに、直前の告知にもかかわらずたくさん人が来てくれてうれしいです。丘の上まで人がいるので初めましての方も多いと思うんですけど、Novelbrightを初めて観る人！ （周りを見渡して）めちゃくちゃ多い。無料やから来やすいよね（笑）。大阪人はそういうのが好きですから。一緒です、僕らも関西人なので（笑）。貴重な時間をこうして僕たちのライブに使ってくれているみんなが最高のゴールデンウイークを過ごせるよう、一人ひとりに心を込めて歌います。最後まで楽しんでいきましょう！」

歌唱力のみならずトーク力もさすがの竹中だったが、いざ「アイビー」を歌い出すとそれまでは興奮気味だったオーディエンスも一気に静まりかえり、楽曲の世界に引き込まれていく。竹中の親友である大倉士門とみちょぱ（池田美優）の結婚を祝して作ったというミドルバラードは、そよぐ風とともに爽やかな感動を運び、続いて披露されたTVアニメ『氷の城壁』のオープニングテーマ「透明」も、どこか切なさをはらんだ疾走感が心地良く響く。

後半戦の幕開けは、最新アルバム『PYRAMID』の冒頭を飾る「Caravan」。誰もが人生という旅路において経験する挫折や孤独からの奮起を描いた、Novelbright流のエールソングが力強く鳴らされる。そして「うまくいかないことも、ストレスや不安もあるかもしれないけど、それを乗り越えてここに集まっているんでしょ？ これからもみんなが少しでも笑顔になれる毎日を送れるように全身全霊で歌うから、思いっ切りぶつかってきてください！」という竹中の熱い言葉が添えられた、「Walking with you」が刺さらないわけがない。ステージへ向けられた数え切れない手と大きな歌声が、如実にそれを証明していた。

「今日は本当に集まってもらってありがとうございました、大阪のNovelbrightでした！」と竹中が告げ、ラストは「Walking with you」同様ストリーミング総再生数4億回超えの代表曲「愛とか恋とか」を披露。じんわりと胸に染みわたる温かなラブソングで、野外フリーライブを見事に締めくくったNovelbrightだった。

TEXT BY 奥“ボウイ”昌史

PHOTO BY keiko tanabe

■セットリスト

M-1 カノープス

M-2 seeker

MC

M-3 アイビー

M-4 透明

M-5 Caravan

M-6 Walking with you

M-7 愛とか恋とか

■リリース情報

2026.04.01 ON SALE

ALBUM『PYRAMID』

■関連リンク

Novelbright OFFICIAL SITE

https://novelbright.jp/