【出戻りシンママ娘「ご飯作って」】健気な孫たちを守るため「帰ります！」＜第15話＞#4コマ母道場
みなさんは今料理を作る側ですか？ それとも作られる側ですか？ 今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。
第15話 もう疲れたの【ハルコの気持ち】
【編集部コメント】
クルミさん、飲み会はたまにでなく最近では毎週のように行っていたのですね……。ご主人も、家事を頼まれたときに「仕事が大変」と言っていましたが、定年退職後の仕事のペースは以前ほど大変ではないとハルコさんはちゃんと知っていました。「家事はできる人みんなで分担すべき」、今回のハルコさんの爆発からちゃんと学んでくださいね！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第15話 もう疲れたの【ハルコの気持ち】
【編集部コメント】
クルミさん、飲み会はたまにでなく最近では毎週のように行っていたのですね……。ご主人も、家事を頼まれたときに「仕事が大変」と言っていましたが、定年退職後の仕事のペースは以前ほど大変ではないとハルコさんはちゃんと知っていました。「家事はできる人みんなで分担すべき」、今回のハルコさんの爆発からちゃんと学んでくださいね！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび