【40代男女が選ぶ】春に行きたい「大分県の旅行先」ランキング！ 2位「別府温泉」、1位は？【2026年調査】
仕事や家庭に忙しい40代にとって、花の香りが漂う春の小旅行は自分を労わる最高のご褒美になるはずです。美しい景観と土地ならではのぜいたくを味わえる、この時期にこそ訪れたい注目スポットを厳選しました。
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国40代の男女256人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【40代限定】春に行きたいと思う「大分県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「有名な温泉地だから」（40代女性／山形県）、「気候がいい時期なので、浴衣で温泉街を散策してみたいです」（40代女性／広島県）、「春の穏やかな気候の中で、湯けむり立つ温泉街の散策と多彩な温泉を満喫できるため」（40代女性／埼玉県）といったコメントがありました。
回答者からは、「露天風呂が心地よい季節なので」（40代女性／千葉県）、「由布院温泉は春の朝霧と由布岳の景色がとてもきれいだと聞き、ぜひ行ってみたいと思いました。金鱗湖周辺の散策も楽しめそうで、温泉街の落ち着いた雰囲気も魅力です。春は気温も過ごしやすく、温泉と自然の両方をゆっくり楽しめる旅行になりそうだと感じました」（40代男性／北海道）、「春のやわらかい空気の中で温泉街をのんびり歩けそうで、落ち着いた旅行ができそうだからです」（40代男性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国40代の男女256人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【40代限定】春に行きたいと思う「大分県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：別府温泉／108票2位は、日本一の湧出量を誇る「別府温泉」です。市内各地から湯けむりが立ち上る光景は温泉地ならではの情緒にあふれています。春は鶴見岳の桜や別府ロープウェイからの絶景も美しく、多種多様な泉質を楽しめる「別府八湯」巡りや、名物の「地獄蒸し」を堪能する大人の旅にぴったりです。
回答者からは、「有名な温泉地だから」（40代女性／山形県）、「気候がいい時期なので、浴衣で温泉街を散策してみたいです」（40代女性／広島県）、「春の穏やかな気候の中で、湯けむり立つ温泉街の散策と多彩な温泉を満喫できるため」（40代女性／埼玉県）といったコメントがありました。
1位：由布院温泉／123票1位に輝いたのは、由布岳の麓に広がる「由布院温泉」でした。賑やかな別府とは対照的に、落ち着いた田園風景が広がる温泉地として高い人気を誇ります。春には金鱗湖周辺の新緑が美しく、おしゃれなショップや美術館が並ぶ「湯の坪街道」の散策も快適。心身ともに癒やされる空間が40代の支持を集めました。
回答者からは、「露天風呂が心地よい季節なので」（40代女性／千葉県）、「由布院温泉は春の朝霧と由布岳の景色がとてもきれいだと聞き、ぜひ行ってみたいと思いました。金鱗湖周辺の散策も楽しめそうで、温泉街の落ち着いた雰囲気も魅力です。春は気温も過ごしやすく、温泉と自然の両方をゆっくり楽しめる旅行になりそうだと感じました」（40代男性／北海道）、「春のやわらかい空気の中で温泉街をのんびり歩けそうで、落ち着いた旅行ができそうだからです」（40代男性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)