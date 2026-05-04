ロバート秋山×友近『地獄に堕ちるわよ』名場面を完全再現？ 公式展開に反響「何コレww最高」「サムネだけでおもろい（笑）」
Netflix Japan公式YouTubeチャンネルにて、お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次＆お笑い芸人・友近によるNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』名場面コントが公開され、話題となっている。
【動画】「サムネだけでおもろい（笑）」名場面を完全再現（？）
本作は、独自に編み出した「六星占術」や「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの言葉で社会現象を巻き起こし、テレビや出版界で絶大な影響力を持った細木数子の“表と裏”に迫る人間ドラマ。戦後の貧困から夜の街で頭角を現し、「銀座の女王」と呼ばれるまでにのし上がった後、占い師として一世を風靡する一方で、さまざまな黒い噂にも包まれたその実像を描き出す。主人公・細木数子を演じるのは戸田恵梨香。17歳から67歳までを演じ切った。
公開された動画では、秋山と友近が作中のワンシーンを再現したコントを展開。Netflix Japan公式Xでは「あの名シーンをコントで完全再現（？）ぜひ本編で答え合わせを」と紹介している。
動画は公開から約半日で20万回再生を記録。まさかのコラボにSNSでは「何コレww最高」「コレを全9話見たいわ（笑）」「サムネだけでおもろい（笑）」「公式なの無理www」「うそだろ。。公式かよ？！」「もうやりたい放題だな…」「ドラマ見たあとだと尚更面白い」などの反響が寄せられた。
【動画】「サムネだけでおもろい（笑）」名場面を完全再現（？）
本作は、独自に編み出した「六星占術」や「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの言葉で社会現象を巻き起こし、テレビや出版界で絶大な影響力を持った細木数子の“表と裏”に迫る人間ドラマ。戦後の貧困から夜の街で頭角を現し、「銀座の女王」と呼ばれるまでにのし上がった後、占い師として一世を風靡する一方で、さまざまな黒い噂にも包まれたその実像を描き出す。主人公・細木数子を演じるのは戸田恵梨香。17歳から67歳までを演じ切った。
動画は公開から約半日で20万回再生を記録。まさかのコラボにSNSでは「何コレww最高」「コレを全9話見たいわ（笑）」「サムネだけでおもろい（笑）」「公式なの無理www」「うそだろ。。公式かよ？！」「もうやりたい放題だな…」「ドラマ見たあとだと尚更面白い」などの反響が寄せられた。