◆ファーム交流戦 オリックス０−０ロッテ（３日・杉本商事ＢＳ）＝８回表無死、暗黒コールド＝

ファーム・リーグのオリックス−ロッテ戦が異例の形でゲームセットを迎えた。８回表無死、雨模様の杉本商事バファローズスタジアム舞洲で、審判員から宣告されたのは「暗黒によるコールドゲーム」。照明設備のない球場で、天候不良に視界不良が重なり、０−０のまま暗黒コールドで引き分けとなった。

状況を見た松本大輝審判員は、マイクを通して球場にアナウンス。「このような状況で視界も悪く、プレー続行するのは危険と判断いたしましたので、暗黒によるコールドゲームといたします」と説明した。

聞き慣れない「暗黒」という理由にファンは騒然。ＳＮＳ上では「日没サスペンデッドは聞いたことあるが暗黒コールドはおそらく初めて」「日没というには早いし、なかなかレア」「パワーワードがすぎる」など驚きの声が上がった。１軍戦では１９８６年９月６日のロッテ−日本ハム戦（秋田）で、７分間、「暗黒による中断」がある。

プロ野球では過去、珍しい理由による中止や中断として「鳥の襲来」「電飾故障（イルミネーションが消えない）」「桜島噴火」「花火の煙」「時限爆弾騒ぎ」などがあった。