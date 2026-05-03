C大阪が相性のいい福岡を下して2連勝! GK中村航輔の活躍でPK戦を制す
[5.3 J1百年構想リーグWEST第14節 C大阪 1-1(PK4-3) 福岡 ハナサカ]
セレッソ大阪がPK戦2連勝を飾った。J1百年構想リーグWEST第14節が3日に行われ、6位のC大阪はホームで9位のアビスパ福岡と対戦。1-1で90分が終了し、PK4-3で勝利を収めた。
前回対戦の第2節ではアウェーのC大阪が2-0で勝利。このカード5連敗中の福岡が前半11分に先制した。
カウンターから敵陣中央でボールを持ったFW碓井聖生が右足を一閃。強烈なシュートがクロスバーの下を叩いてネットを揺らし、2戦連発の今季3ゴール目を記録した。
早い時間にリードを奪った福岡だったが、右ウイングバックのMF橋本悠が負傷退場するアクシデント。前半37分にDF前嶋洋太が投入された。
すると前半アディショナルタイム1分、C大阪の右CKからキッカーのMF柴山昌也が左足でクロスを送り、ファーのDF井上黎生人が反応。ヘディングで叩き込み、今季2得点目で1-1とした。
後半はスコアが動かず、勝負の行方はPK戦へ。GK中村航輔が2人目をストップする活躍もあり、C大阪がPK4-3で勝ち点2を手にした。
セレッソ大阪がPK戦2連勝を飾った。J1百年構想リーグWEST第14節が3日に行われ、6位のC大阪はホームで9位のアビスパ福岡と対戦。1-1で90分が終了し、PK4-3で勝利を収めた。
前回対戦の第2節ではアウェーのC大阪が2-0で勝利。このカード5連敗中の福岡が前半11分に先制した。
カウンターから敵陣中央でボールを持ったFW碓井聖生が右足を一閃。強烈なシュートがクロスバーの下を叩いてネットを揺らし、2戦連発の今季3ゴール目を記録した。
すると前半アディショナルタイム1分、C大阪の右CKからキッカーのMF柴山昌也が左足でクロスを送り、ファーのDF井上黎生人が反応。ヘディングで叩き込み、今季2得点目で1-1とした。
後半はスコアが動かず、勝負の行方はPK戦へ。GK中村航輔が2人目をストップする活躍もあり、C大阪がPK4-3で勝ち点2を手にした。