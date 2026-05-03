おととい（1日）岡山市南区で、高齢の夫婦の遺体がみつかりました。

【写真を見る】住宅から2遺体見つかる 妻は寝室のベッド上で 夫は廊下で 殺人事件として捜査【岡山】

「宅配の弁当が昨日から取り込まれていない」と通報

警察によりますと、おととい午後3時20分ごろ、岡山市南区豊成の住宅で、女性（84）を担当するケアマネージャーから「宅配の弁当が昨日から取り込まれていない」といった旨の通報を受け、警察が駆け付けたところ、女性が1階寝室のベッドの上で、また女性の夫（89）が1階の廊下で倒れているのを発見しました。

2人とも死亡していて、発見時に男性の首にはロープが巻かれていたということです。女性を司法解剖した結果、死因は窒息と判明。警察は他殺とみています。女性は先月29日夜に死亡したとみられています。男性の死因については捜査中です。

遺書とみられるメモも

この夫婦は2人暮らしで、現時点で夫婦間のトラブルや相談は確認されていないということです。自宅のパソコンからは、「ご迷惑をおかけしますがお許しください」といった内容の遺書とみられるメモが見つかっていて、警察は無理心中も視野に捜査を進めています。