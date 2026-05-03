世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ

ボクシングの元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が2日、東京ドームで世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）に挑戦し、0-3判定で敗れた。33戦目でプロ初黒星を喫したが、多彩な攻撃には衝撃が広がっていた。

初回から息をのむ展開が続き、対峙した2人は笑みを浮かべる場面も。10回、中谷が偶然のバッティングで額から出血するも、ドクターチェックの後に試合再開。井上に猛攻を仕掛けた。11回、井上が右アッパーから圧力をかける。中谷は左目がふさがった状態になり、防戦一方に。12回を戦い抜き判定の結果、井上に軍配があがった。

敗れた中谷だが、一歩も引かない好勝負を披露。サウスポーからの精度の高いパンチと強打を最大の武器としつつ、多彩な攻撃を仕掛けた。5回の攻防では井上がガードする上から右フックを炸裂させ、井上の顔を歪ませた。

実際の場面が反響を呼び、X上では「ガードの上から？やばいぞこれ、、中谷潤人の右フック怖い」「中谷潤人の右フック、タイミングも角度も完璧で普通に怖すぎる…」「これ精度やばすぎる、中谷うめぇ〜」「これすっげえな」などの声が並んでいた。

リングを降りる際、両手を胸の前に合わせ、「ごめん」のポーズ。試合後、左眼窩底骨折の疑いで病院へ向かったが、関係者によると、CT検査の結果は「異常なし」だったという。



（THE ANSWER編集部）