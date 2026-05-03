4月から独立した元日本テレビのフリーアナウンサー岩田絵里奈（30）が、2日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。中学時代に芸能活動を始めた理由を明かした。

岩田は中学2年生の夏休み、携帯電話がパケ放題（ネット通信が定額で使い放題になるサービス）ではなかったにもかかわらず「夏休み暇すぎて、ず〜っと着メロをダウンロードしてたんですよ。Aメロ、Bメロ、Cメロ、サビとか全部細かく一生ダウンロードしてたら、とんでもない（請求）金額来たんですよ。どえらい金額来て、親がブチギレて」と明かした。

「何十万単位？」と聞かれ、「それぐらい結構来たんですよ。で、親がキレて『もういい加減にしなさい！』ってなって、『働いて返しなさい。全部、自分の責任で1円もこっちは貸しません』ってなって」と説明した。

そして「渋谷の学校だったんで。一応スカウトみたいなの、昔…」と、連絡をして芸能活動を始めたと打ち明けた。

「岡崎歩美」という芸名でアイドル活動、ステージでオリジナルソングを歌ったり、CMや広告に出たりするなどしていたという。

加藤が「それをやってて、そのまま行こうとは思わなかったの？」と質問。岩田は「いや、もう…まずは目の前にある借金を返すっていうことが一個だったので」と説明し、大学に入る時にはやめていたと明かされた。