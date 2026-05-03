世界的な人気を誇るRPG（ロールプレイングゲーム）の「ファイナルファンタジーVII リバース」と「未来のレモンサワー」のコラボレーションイベント、「未来のレモンサワーBar with FINAL FANTASY VII REBIRTH」が5月3日（日・祝）まで六本木ヒルズで開催中です。

この「未来のレモンサワーBar with FINAL FANTASY VII REBIRTH」は、ゲーム内に登場する酒場「SEVENTH HEAVEN（セブンスヘブン）」をモチーフにした空間となっていて、その中で「未来のレモンサワー」を提供する期間限定店舗になっています。作り込みが豪華！

「未来のレモンサワー」はフタを開けるとレモンスライスが浮き上がってくる仕様の缶商品で2024年6月の発売以来人気ですが、新たに『未来のレモンサワー 濃いめ』がラインナップに登場。アルコール分が7％と高めに設定され、レモンの味わいや香り、甘みのバランスを最適化することで、飲みごたえのある味わいを実現したそうです。

今回のコラボレーションを通じて、特別な飲用体験を楽しめる空間となっています。「未来のレモンサワーBar with FINAL FANTASY VII REBIRTH」は、期間限定。20歳以上の方、来場してみてはいかがでしょうか。

■イベント概要

名称：未来のレモンサワーBar with FINAL FANTASY VII REBIRTH

会場：六本木ヒルズ 大屋根プラザ（東京都港区六本木6-10-1）

営業期間：〜5月3日（日・祝）まで

営業時間：5月3日（日・祝）：12:00~21:00（ラストオーダー20:30）

席数：約60席

販売メニュー：

「未来のレモンサワー」（缶345ml：オリジナル、プレーン、濃いめ）：300円（税込）

※イベントへの来場は20歳以上の方に限ります