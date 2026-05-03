＜速報＞国内女子ツアーは最終組がスタート 単独首位の菅沼菜々はパー発進
＜NTTドコモビジネスレディス 最終日◇3日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。トータル12アンダーで単独首位の菅沼菜々、2打差2位タイの天本ハルカ、平塚新夢の最終組が午前9時50分にスタートした。
【ライブ写真】”飛ばし屋”になった菅沼菜々の振りが鋭い
ツアー通算4勝目を狙う菅沼は2オン2パットのパー発進。ツアー1勝の天本ハルカはパー、ツアー2年目で初優勝を狙う平塚は3パットのボギーで1番を終えた。 今大会は2日目が悪天候の影響で中止となり、54ホールの短縮競技となっている。賞金加算は規定により75パーセントとなったが、特別協賛社の厚意により賞金は100パーセント支払われる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞NTTドコモビジネスレディス リーダーボード
5番アイアンが上がらない人必見！ 菅沼菜々流の「短く持ってトップで止まる」が正解
「290ヤード」のビッグドライブも 菅沼菜々が“飛ばし屋”に変貌
“しなり”が呼び込んだ5連続 天本ハルカ、初Vの地で快進撃「きょうのゴルフができれば」
勝みなみが初Vへ4差 米女子リーダーボード
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