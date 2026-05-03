本日放送『岸辺露伴は動かない 懺悔室』幸せになってはいけない！ 罪深き呪いが露伴を襲う
『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズのスピンオフ作品を高橋一生主演で実写化した劇場版『岸辺露伴は動かない 懺悔室』が、本日16時10分よりテレビ初放送される。ヴェネツィアを訪れた主人公・岸辺露伴の好奇心が呼び込む「幸せの絶頂に絶望を味わう」呪いの物語とは…。
【写真】原作にはない衝撃のラストも 『岸辺露伴は動かない 懺悔室』場面写真
本作は、荒木飛呂彦が手がける漫画『ジョジョの奇妙な冒険』に登場した漫画家・岸辺露伴を主人公としたスピンオフ『岸辺露伴は動かない』を実写映画化。2023年に公開された『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』に続く劇場版第2弾で、テレビ放送は今回が初となる。高橋一生を主演に据え、飯豊まりえ、玉城ティナ、戸次重幸、大東駿介、井浦新らが出演する。
ヴェネツィアの教会で好奇心から懺悔室に入った露伴は、たまたま懺悔に来ていた仮面を被った男の恐ろしい話を聞く。それは誤って浮浪者を殺したことでかけられた「幸せの絶頂の時に“絶望”を味わう」という呪いの告白だった。
幸福から必死に逃れようと生きてきた男は、ある日無邪気に遊ぶ娘を見て「心からの幸せ」を感じてしまう。その瞬間、死んだはずの浮浪者が現れ、ポップコーンを使った試練に挑まされる。「ポップコーンを投げて3回続けて口でキャッチできたら俺の呪いは消える。しかし失敗したら、最大の絶望を受け入れろ…」。
奇妙な告白にのめりこむ露伴は、本にした相手の記憶や体験を読むことができる特殊能力を使ってしまう。そして自身にも“幸福という名の呪い”が襲いかかっている事に気付く。
劇場版『岸辺露伴は動かない 懺悔室』は、NHK総合にて5月3日16時10分放送。NHK ONEで同時・見逃し配信予定。
【写真】原作にはない衝撃のラストも 『岸辺露伴は動かない 懺悔室』場面写真
本作は、荒木飛呂彦が手がける漫画『ジョジョの奇妙な冒険』に登場した漫画家・岸辺露伴を主人公としたスピンオフ『岸辺露伴は動かない』を実写映画化。2023年に公開された『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』に続く劇場版第2弾で、テレビ放送は今回が初となる。高橋一生を主演に据え、飯豊まりえ、玉城ティナ、戸次重幸、大東駿介、井浦新らが出演する。
幸福から必死に逃れようと生きてきた男は、ある日無邪気に遊ぶ娘を見て「心からの幸せ」を感じてしまう。その瞬間、死んだはずの浮浪者が現れ、ポップコーンを使った試練に挑まされる。「ポップコーンを投げて3回続けて口でキャッチできたら俺の呪いは消える。しかし失敗したら、最大の絶望を受け入れろ…」。
奇妙な告白にのめりこむ露伴は、本にした相手の記憶や体験を読むことができる特殊能力を使ってしまう。そして自身にも“幸福という名の呪い”が襲いかかっている事に気付く。
劇場版『岸辺露伴は動かない 懺悔室』は、NHK総合にて5月3日16時10分放送。NHK ONEで同時・見逃し配信予定。