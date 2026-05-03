俳優中村雅俊（75）の妻で女優の五十嵐淳子（本名・中村淳子）さんが4月28日、急病のため死去した。2日、中村の所属事務所が発表した。73歳だった。

公式サイトで「去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました」と発表。通夜、告別式は「故人ならびにご遺族の強い意向により、近親者のみにて執り行いました」と報告した。

併せて中村のコメントも発表された。「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません」と憔悴（しょうすい）した様子。「これから少しずつ前を向いて生きていこうと思っているので、今はただ静かに見守ってください」と呼びかけた。

埼玉県出身の五十嵐さんは、五十嵐じゅんの芸名でデビュー。75年に映画「阿寒に果つ」（渡辺邦彦監督）で主演した。日本テレビ系ドラマ「俺たちの勲章」で共演した中村と、77年2月に結婚。1男3女と4人の子どもに恵まれた。88年のフジテレビ系ドラマ「教師びんびん物語」では主演・田原俊彦演じる教師の恩師を演じた。

中村とは芸能界屈指のおしどり夫婦として知られた。99年に中村が歌う「哀しい人」のPV（プロモーションビデオ）で23年ぶりに夫婦共演を果たし、話題を集めた。04年には「銀婚旅行」のイメージにふさわしい夫婦として「JAL銀婚旅行ベストカップル2004」に選ばれた。

◆五十嵐淳子（いがらし・じゅんこ）本名・中村淳子。1952年（昭27）9月20日、埼玉県生まれ。TBS「日曜8時、笑っていただきます」で「五十嵐じゅん」としてデビュー。雑誌モデルで活躍した。75年に映画「阿寒に果つ」で主演し、その後、芸名を本名に改めた。77年2月に中村雅俊と結婚。出産を経て88年「教師びんびん物語」で6年ぶりに女優復帰した。1男3女に恵まれ、長男の中村俊太（48）は元俳優、三女の中村里砂（36）はモデル。