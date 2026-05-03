平成最後となった『第69回NHK紅白歌合戦』は、心の奥底にしまい込んでいたわたしの淡い想い……桑田佳祐さんに曲を書いていただけたら、もうわたしはいつ歌手をやめてもいいーー密かに抱いていたそんな乙女心に、再び火を灯す、大切な回でした。

総合司会は、内村光良さんと桑子真帆アナウンサー。紅組司会は広瀬すずさんで、白組は櫻井翔さん。わたしの出番は、なんと初めて経験する紅組トップバッターです。

もしもです。もしも、トリとトップバッター、どちらかを選んでいいと言われたら、わたしは迷わずトップバッターを選びます。

やばい、やばい、やばい。どうしよう、どうしよう、どうしよう……。プレッシャーに押し潰されそうになりながら長い時間待っているのは、精神衛生上よくありません。

ましてこのときは、白組トップバッターの三代目 J Soul Brothersの皆さんから始まったので、紅組トップといっても、実質的には2番です。

この年、大ブームを巻き起こした『R．Y．U．S．E．I．』の “ランニングマン” で、会場中が沸きに沸いた直後の登場ですから、その流れにうまく乗っかったといいますか、乗せられたといいますか（笑）。

バックで踊ってくださったFabulous Sisters、BLUE TOKYOの皆さんの若さ溢れるパフォーマンスにも助けられ、心地いい緊張感のなか、歌詞を間違えることもなく、最後まで歌うことができました。

ステージ袖に引っ込んだときの気持ちを正直にお話しするとーー。

あら、もう終わっちゃった、みたいな。よぉ〜し、ここからは思い切り『紅白』を楽しむぞぉ、みたいな。そんな気持ちが入り混じっていたように思います。

そしてその後、TWICEさん、EXILEさん、Superflyさん、三浦大知さん、aikoさん、松田聖子さん、氷川きよしくん、椎名林檎さん、宮本浩次さん、松任谷由実さん、星野源さん、米津玄師さん、MISIAさん、ゆずのお2人と続き、トリは『天城越え』の石川さゆりさん。大トリは、嵐さんの『嵐×紅白スペシャルメドレー』。

そしてそしてそして、平成の歌い納めは、35年ぶりにNHKホールのステージに立ったサザンオールスターズの皆さんです。もしももしも、このとき桑田さんにお会いすることがなかったら、『ブッダのように私は死んだ』も、ありませんでした。

『希望の轍』を歌い終え、続く『勝手にシンドバッド』では、会場中がもうお祭り騒ぎ。北島三郎御大も、ユーミンさんもノリノリで、わたしのなかの『紅白』史上、最高に盛り上がった年でした。

番組終了後、「みんなで写真を撮ろうよ」というさゆりさんの音頭で、北島御大を囲んで、その場にいた人たちが集まって……。

御大の両脇には、広瀬さんとMISIAさん。すぐ後ろには、聖子さん、五木（ひろし）さん、さゆりさん、天童（よしみ）さんが並び、わたしやいきものがかりさんはその後ろ。そのさらに後ろに氷川くん、三山ひろしくん、純烈さんといった後輩たちが……。

貴重という言葉を遥かに超えた、この世でただ一枚、唯一無二のお宝写真です。

さかもとふゆみ

1967 年3月30日生まれ 和歌山県出身『祝い酒』『夜桜お七』『また君に恋してる』『ブッダのように私は死んだ』など幅広いジャンルの代表曲を持つ。現在、40周年記念シングル『遠い昔の恋の歌』が好評発売中！

写真・中村 功

取材＆文・工藤 晋