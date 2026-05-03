今回紹介するのは、Threadsに投稿された、ダンボールに夢中な猫ちゃん。引っ越し前に届いたダンボールの束。しかし、ダンボール大好きな猫ちゃんが、好物を放っておくわけもなく…。様子はThreadsにて、17万回以上表示。いいね数は1.6万件を超えていました。

【動画：猫が引っ越し用の『大量のダンボール』を見た結果…笑ってしまう光景】

荷造りまでダンボール生き残ってるかな…

今回、Threadsに投稿したのは「rai.ragdoll」さん。登場したのは、猫のRaiちゃんです。

投稿主さんによると、当時は引っ越し直前。荷物をまとめるために、お家に大量のダンボールが届いていたそうです。そんな引っ越し用のダンボールに目を付けたRaiちゃん。さっそく、ダンボールの束を爪とぎ代わりにバリバリ。景気よく爪とぎして、ボロボロにしていったようです。

そんな様子を見て投稿主さんも「荷造りまでダンボール生き残っているかな…」と不安になったのだとか。投稿主さんにとっては災難かもしれませんが、当のRaiちゃんはとっても嬉しそう。大きい爪とぎがたくさん届いたと思っているのかもしれませんね。

引っ越し用のダンボールでバリバリしている様子に癒された猫好きたち

引っ越しの荷造りのために用意されたダンボールを、容赦なくバリバリ爪とぎしていたRaiちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「爪研ぎ放題」「やっぱり、爪研ぎは新品よね」「素敵な爪研ぎ器」などの声が多く寄せられていました。他にも、「うちの猫も！」と同じ経験をされた方も多くいたようです。意外と猫あるあるみたいですね。

Threadsアカウント「rai.ragdoll」では、猫のRaiちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。Raiちゃんが幸せそうに暮らしている様子は見ていて心が和みます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「rai.ragdoll」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。